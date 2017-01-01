AI发布说明生成器：自动化您的变更日志
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的宣传视频，针对技术主管和DevOps工程师，展示我们的产品发布说明生成器如何通过连接Jira来简化发布流程。采用充满活力的信息图表风格，配以动态文本覆盖和清晰的信息性旁白，并通过HeyGen的旁白生成和自动字幕/标题增强效果。
为技术作家和项目经理制作一个2分钟的解释性视频，详细说明AI驱动的文档自动化摘要的效率。视觉风格应清晰且逐步展示，利用HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，展示用户友好的界面，配以冷静而精确的解说。
为小型软件团队和初创公司创始人创建一个45秒的公告视频，突出展示如何轻松生成发布说明并将其发布为托管发布说明，特别是在我们的免费入门计划中。采用现代、鼓舞人心的视觉风格，配以生动的动画和亲切的AI头像，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能实现多平台交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI提高视频制作效率？
HeyGen通过利用先进的AI头像和强大的文本转视频功能革新了视频创作。这使用户能够快速高效地将脚本转化为专业级视频，大大简化了制作流程。
HeyGen提供哪些品牌控制选项来定制视频？
HeyGen提供广泛的品牌控制选项，以确保您的视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松地加入您的标志，调整配色方案，并整合特定媒体，以在所有内容中保持一致的品牌形象。
HeyGen能否适应不同平台和屏幕尺寸的视频内容？
是的，HeyGen提供强大的纵横比调整和多样的导出选项。这一功能使用户能够优化视频内容以适应各种平台和设备，确保每个观众都能获得最大影响力和可访问性。
HeyGen创建的视频中可以集成哪些多媒体元素？
HeyGen支持广泛的多媒体元素，包括访问丰富的媒体库和素材内容。此外，用户可以利用集成的旁白生成和自动字幕/标题，轻松创建动态且引人入胜的视频体验。