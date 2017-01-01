AI发布说明生成器：自动化您的变更日志

通过AI驱动的摘要自动化文档，使产品更新变得简单快捷，并与GitHub和Jira无缝集成。

制作一个60秒的教学视频，面向软件开发人员和产品经理，展示我们的AI发布说明生成器如何无缝集成到GitHub中，利用自动化功能。视觉风格应简洁专业，包含集成的屏幕录制，并通过HeyGen的文本转视频功能生成权威的AI旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的宣传视频，针对技术主管和DevOps工程师，展示我们的产品发布说明生成器如何通过连接Jira来简化发布流程。采用充满活力的信息图表风格，配以动态文本覆盖和清晰的信息性旁白，并通过HeyGen的旁白生成和自动字幕/标题增强效果。
示例提示词2
为技术作家和项目经理制作一个2分钟的解释性视频，详细说明AI驱动的文档自动化摘要的效率。视觉风格应清晰且逐步展示，利用HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，展示用户友好的界面，配以冷静而精确的解说。
示例提示词3
为小型软件团队和初创公司创始人创建一个45秒的公告视频，突出展示如何轻松生成发布说明并将其发布为托管发布说明，特别是在我们的免费入门计划中。采用现代、鼓舞人心的视觉风格，配以生动的动画和亲切的AI头像，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能实现多平台交付。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI发布说明生成器的工作原理

通过智能自动化轻松将您的产品更新转化为清晰、全面的发布说明，确保您的受众保持知情。

1
Step 1
选择集成
连接您首选的项目管理工具，如Jira或GitHub，以自动收集相关更新和数据用于您的发布说明。
2
Step 2
生成草稿
利用自动生成功能快速起草您的发布说明，基于连接的数据总结关键变化和新功能。
3
Step 3
自定义内容
完善和编辑AI生成的草稿，使其符合您品牌的声音和特定的沟通需求，利用用户友好的界面进行无缝调整。
4
Step 4
发布说明
完成您的发布说明，并轻松将其作为全面的变更日志发布或导出到您期望的平台或受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

推广新产品功能

.

开发高影响力的视频公告，有效地推广您最新的产品发布和功能。

background image

常见问题

HeyGen如何利用AI提高视频制作效率？

HeyGen通过利用先进的AI头像和强大的文本转视频功能革新了视频创作。这使用户能够快速高效地将脚本转化为专业级视频，大大简化了制作流程。

HeyGen提供哪些品牌控制选项来定制视频？

HeyGen提供广泛的品牌控制选项，以确保您的视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松地加入您的标志，调整配色方案，并整合特定媒体，以在所有内容中保持一致的品牌形象。

HeyGen能否适应不同平台和屏幕尺寸的视频内容？

是的，HeyGen提供强大的纵横比调整和多样的导出选项。这一功能使用户能够优化视频内容以适应各种平台和设备，确保每个观众都能获得最大影响力和可访问性。

HeyGen创建的视频中可以集成哪些多媒体元素？

HeyGen支持广泛的多媒体元素，包括访问丰富的媒体库和素材内容。此外，用户可以利用集成的旁白生成和自动字幕/标题，轻松创建动态且引人入胜的视频体验。