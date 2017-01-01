AI招聘视频生成器：创建引人入胜的招聘内容

通过引人注目的招聘视频革新人才招聘，利用强大的AI化身吸引顶尖候选人。

创建一个动态的30秒视频，展示人力资源团队如何通过AI招聘视频生成器革新他们的招聘流程。目标受众为人力资源专业人士和招聘人员，采用快节奏、激励人心的视觉风格，展示充满活力的公司文化片段，并配以积极向上的专业旁白。突出使用HeyGen的模板和场景快速制作吸引顶尖人才的引人注目的招聘视频的效率。

示例提示词1
想象一个精致的45秒解释视频，专为人才招聘专家和市场团队设计，重点介绍使用AI创建的雇主品牌视频的力量。视觉风格应简洁专业，展示多样化的AI化身介绍不同的公司部门，配以平静而令人安心的旁白。展示HeyGen的AI化身如何提供无与伦比的定制化服务，以完美展现品牌的独特身份。
示例提示词2
开发一个友好的60秒教程视频，面向中小企业主和新手招聘人员，展示AI视频生成器如何简化视频制作过程。采用易于理解的视觉风格，配以引人入胜的动画图形和热情的旁白，使复杂的功能显得简单明了。强调HeyGen的自动字幕/标题如何确保招聘视频在社交媒体平台上的最大传播。
示例提示词3
为内容创作者和人力资源经理制作一个动态的30秒宣传视频，展示如何将职位描述无缝转化为引人入胜的招聘视频。视觉风格应现代且充满活力，使用生动的屏幕文字效果过渡到专业视频片段，配以激励人心的旁白。突出HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能和高质量的旁白生成，无需摄像设备即可快速制作内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI招聘视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的招聘视频，并通过AI驱动的视频生成提升您的雇主品牌，吸引顶尖人才。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先为招聘视频撰写脚本。专注于人才招聘的关键信息。然后，您可以使用脚本生成视频，大大节省视频制作时间。
2
Step 2
选择您的AI化身和模板
通过选择多样化的逼真AI化身和专业模板来增强您的信息。这些元素帮助您制作引人注目的视频，反映您的雇主品牌。
3
Step 3
添加定制化和旁白
通过添加品牌的颜色和标志进一步个性化您的视频。生成引人入胜的旁白，清晰传达您的信息，确保您的招聘视频能引起候选人的共鸣。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过生成自动字幕来完成您的AI招聘视频，然后以适合社交媒体等平台的各种纵横比导出。这使您的雇主品牌视频更具可访问性和影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化候选人入职和培训

开发个性化的AI视频，以实现顺利的入职和持续的技能发展，提高新员工的留存率和参与度。

background image

常见问题

HeyGen如何简化招聘视频的制作？

HeyGen是一个先进的AI招聘视频生成器，可以将文本脚本转化为专业视频。用户可以从多样化的AI化身中选择，并生成逼真的旁白，大大简化了人才招聘的视频制作过程。

HeyGen能否通过定制视频提升我们的雇主品牌？

当然可以，HeyGen使企业能够创建具有影响力的雇主品牌视频，并提供广泛的定制选项。您可以利用现成的模板，整合品牌的标志和颜色，确保每个视频都能反映您独特的公司文化。

HeyGen的AI视频生成器有哪些功能可以有效吸引观众？

HeyGen的AI视频生成器旨在通过提供自动字幕和多样化的纵横比调整功能来制作引人注目的视频。这确保了您的内容在各种平台上都能被访问和优化，有效地吸引观众的注意力。

没有经验的情况下，使用HeyGen能否轻松制作高质量视频？

是的，HeyGen使专业视频制作对所有人都变得触手可及，无论是否有经验。通过直观的工具、丰富的媒体库和多样化的AI化身，您可以快速从头开始或使用预制模板制作精美的视频。