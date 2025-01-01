AI招聘广告视频制作器：吸引顶尖人才

创建与候选人产生共鸣的高效视频职位描述，利用强大的AI化身实现个性化体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个动态的45秒视频，面向中小企业主和招聘协调员，展示制作专业招聘视频的简单性。视觉风格应现代且友好，使用“从脚本到视频”快速生成引人入胜的视频职位描述。包括欢快的背景音乐和清晰的口语文本，以突出有效传达职位空缺和公司文化的轻松性。
示例提示词2
为营销机构和社交媒体招聘人员制作一个高能量的60秒视频，展示如何为各种平台创建引人注目的招聘广告。视觉风格应快速且视觉吸引力强，具有快速剪辑和屏幕文字，同时结合“字幕/说明”以最大限度地提高社交媒体招聘活动的可访问性和参与度。一个引人入胜的专业旁白应引导观众了解其优势。
示例提示词3
为企业招聘人员和人才获取团队设计一个简洁的30秒视频，强调AI视频制作器的简化流程。视觉风格应高效且干净，突出使用HeyGen的“模板和场景”快速制作高质量招聘内容并改善工作流程自动化的轻松性。音频应保持清晰的指导语气，专注于速度和效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI招聘广告视频制作器的工作原理

轻松创建引人入胜的招聘视频，吸引顶尖人才，并通过专业且引人入胜的内容加强您的雇主品牌。

1
Step 1
创建您的AI化身
撰写您的职位描述或招聘信息，并从多样化的AI化身库中选择一个代表您的公司，为您的视频增添专业且引人入胜的形象。
2
Step 2
自定义您的品牌元素
通过品牌控制无缝集成公司的标志、品牌颜色和特定视觉资产，确保您的招聘视频完美契合您的雇主品牌视频。
3
Step 3
生成带旁白的视频
将您的脚本转化为动态的招聘视频，利用AI生成高质量的专业旁白和引人入胜的视觉效果。
4
Step 4
导出您的招聘视频
完成您的引人入胜的招聘视频，并以各种纵横比导出，优化以便在所有社交媒体和招聘平台上无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过视频提升雇主品牌

制作引人入胜的视频，展示您的公司文化和员工推荐，吸引理想的候选人加入您的团队。

常见问题

HeyGen如何简化AI招聘广告视频的制作？

HeyGen通过先进的AI化身和文本到视频技术，帮助您快速生成专业的AI招聘广告视频，将您的脚本转化为引人入胜的视觉叙述，为您的招聘广告活动增添色彩。

AI化身在制作引人入胜的招聘视频中扮演什么角色？

HeyGen的多样化AI化身为您的招聘视频注入活力，提供一种动态且易于理解的方式来展示您的公司文化，提升您的雇主品牌视频，而无需演员或大量制作。

HeyGen能否帮助我快速制作高质量的招聘广告？

当然可以。HeyGen提供一个直观的平台，配有可定制的视频模板和专业旁白，使您能够高效地制作出色的招聘视频广告。

HeyGen如何支持多样化的招聘和雇主品牌内容？

HeyGen允许您创建各种类型的内容，从引人入胜的雇主品牌视频和详细的视频职位描述到有影响力的社交媒体招聘UGC内容，确保您的信息能够到达合适的候选人。