AI房地产列表视频制作工具：创建专业房产视频
在几分钟内创建专业的视频导览，无需麻烦。我们的文本转视频功能使快速视频制作变得轻而易举。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的照片级真实感视频导览，专为营销豪华房产的房地产专业人士量身定制。视频应具有高雅的电影视觉风格，配以优雅的音乐，利用HeyGen的AI虚拟形象展示房产细节，并无缝融入定制品牌，营造出高端感。
制作一个15秒的引人注目的短视频，专为房地产营销人员设计，以提高新房源在社交媒体上的参与度。视觉风格应动态且垂直，包含快速剪辑和吸引人的背景音乐，使用HeyGen的自动字幕/标题，确保在Instagram等平台上的可访问性和影响力，适合快速消费。
使用AI房地产列表视频制作工具生成一个60秒的房产亮点视频，适合不需要拍摄的房地产专业人士。视频应采用信息丰富且详细的叙述视觉风格，配以温暖、吸引人的文本转视频解说每个房间，并利用媒体库/库存支持将静态照片转化为吸引潜在买家的生动展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建专业的房地产视频？
HeyGen的AI房地产列表视频生成器让您能够快速制作专业质量的视频。您可以利用现成的模板，上传照片，并自定义文本和音乐，以制作吸引更多买家的沉浸式电影视频。
HeyGen是否消除了房地产视频制作中传统拍摄的需求？
是的，HeyGen简化了房地产视频的创建。通过我们的平台，您可以将静态图像转化为动态视频导览，消除了传统拍摄和广泛视频编辑经验的需求。
我可以使用HeyGen自定义我的房地产营销视频的品牌和风格吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您自定义视频风格和格式，包括标志、颜色和现成模板，以确保您的房产列表视频反映您独特的品牌形象。
HeyGen在专业视频导览方面的输出能力如何？
HeyGen允许您以多种纵横比下载完成的视频，优化用于多平台分发。轻松创建引人注目的短视频和专业视频导览，以便在社交媒体和MLS平台上分享，有效地接触更广泛的受众。