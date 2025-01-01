AI培训生成器：快速创建引人入胜的课程

通过互动测验和引人入胜的课程构建完整的培训计划。使用从脚本到视频的功能加速课程创建，打造动态内容。

121/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于人力资源团队和学习与发展专家来说，一段60秒的专业解释视频，具有简洁的美学和自信的解释性声音，详细说明如何轻松“构建完整的培训计划”。它突出了HeyGen的“从脚本到视频”功能的强大之处，能够生成精美的“AI生成视频”，清晰高效地传达复杂信息。
示例提示词2
小企业主和个人教练可以学习如何制作“互动内容”，在明亮、现代且节奏快速的30秒视频中与他们的观众产生共鸣，配有充满活力的配乐。这个片段将展示HeyGen的“媒体库/素材支持”如何赋予用户“定制灵活性”，快速生成个性化的培训模块。
示例提示词3
一段50秒的信息性解释视频，配有冷静而详细的声音，针对电子学习开发者和内容创作者，展示如何显著“减少课程创建时间”。该视频将展示如何轻松集成HeyGen的“AI化身”，以制作多样且易于访问的“AI驱动课程创建”材料，提升全球影响力而不影响质量。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI准备培训生成器的工作原理

高效创建定制的AI准备培训计划。利用AI生成引人入胜的内容、互动测验和动态视频课程，为团队迎接未来挑战做好准备。

1
Step 1
创建您的培训课程
首先提供您的主题或上传现有材料。我们的AI驱动课程创建平台将生成您的AI准备培训计划的初稿，包括核心模块和课程。
2
Step 2
添加引人入胜的元素
通过添加互动测验、知识检查和定制学习活动来完善您的AI准备内容。我们的AI测验生成器帮助您有效评估理解程度。
3
Step 3
选择视频模块
通过动态视频课程增强您的培训。利用从脚本到视频的功能，将书面内容转化为引人入胜的视频模块，实现有影响力的传递。
4
Step 4
导出和部署
准备好您的完整AI准备培训计划进行分发。将您的课程导出为SCORM包，以便与现有学习管理系统（LMS）无缝集成。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的培训主题

.

将复杂的AI准备概念转化为易于理解且有影响力的视频课程，以便更清晰的理解。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的在线课程和培训计划的创建？

HeyGen作为一个直观的AI课程生成器，简化了构建引人入胜的在线课程和培训计划的过程。用户可以利用AI化身和从脚本到视频的功能，快速为他们的课程生成引人入胜的视频内容，提高课程创建效率。

HeyGen提供哪些创意功能来生成AI培训视频？

HeyGen为生成AI培训视频提供了广泛的定制灵活性。用户可以创建具有多样化AI化身的AI生成视频，并利用旁白生成功能，结合集成的字幕和说明，制作专业的多格式学习内容，量身定制品牌需求。

如何使用HeyGen生成定制的培训计划？

HeyGen通过提供工具快速将脚本转化为动态视频课程，赋予用户生成定制培训计划的能力。其灵活的框架支持个性化学习体验的创建，通过各种引人入胜的视频内容模块实现自适应学习路径。

HeyGen是否支持为电子学习平台制作各种类型的视频内容？

是的，HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，能够促进适合电子学习平台的多样化视频内容的制作。它支持纵横比调整和导出，确保您的在线课程和培训计划在不同媒介和设备上兼容，并通过集成的媒体库支持增强。