AI培训生成器：快速创建引人入胜的课程
通过互动测验和引人入胜的课程构建完整的培训计划。使用从脚本到视频的功能加速课程创建，打造动态内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于人力资源团队和学习与发展专家来说，一段60秒的专业解释视频，具有简洁的美学和自信的解释性声音，详细说明如何轻松“构建完整的培训计划”。它突出了HeyGen的“从脚本到视频”功能的强大之处，能够生成精美的“AI生成视频”，清晰高效地传达复杂信息。
小企业主和个人教练可以学习如何制作“互动内容”，在明亮、现代且节奏快速的30秒视频中与他们的观众产生共鸣，配有充满活力的配乐。这个片段将展示HeyGen的“媒体库/素材支持”如何赋予用户“定制灵活性”，快速生成个性化的培训模块。
一段50秒的信息性解释视频，配有冷静而详细的声音，针对电子学习开发者和内容创作者，展示如何显著“减少课程创建时间”。该视频将展示如何轻松集成HeyGen的“AI化身”，以制作多样且易于访问的“AI驱动课程创建”材料，提升全球影响力而不影响质量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的在线课程和培训计划的创建？
HeyGen作为一个直观的AI课程生成器，简化了构建引人入胜的在线课程和培训计划的过程。用户可以利用AI化身和从脚本到视频的功能，快速为他们的课程生成引人入胜的视频内容，提高课程创建效率。
HeyGen提供哪些创意功能来生成AI培训视频？
HeyGen为生成AI培训视频提供了广泛的定制灵活性。用户可以创建具有多样化AI化身的AI生成视频，并利用旁白生成功能，结合集成的字幕和说明，制作专业的多格式学习内容，量身定制品牌需求。
如何使用HeyGen生成定制的培训计划？
HeyGen通过提供工具快速将脚本转化为动态视频课程，赋予用户生成定制培训计划的能力。其灵活的框架支持个性化学习体验的创建，通过各种引人入胜的视频内容模块实现自适应学习路径。
HeyGen是否支持为电子学习平台制作各种类型的视频内容？
是的，HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，能够促进适合电子学习平台的多样化视频内容的制作。它支持纵横比调整和导出，确保您的在线课程和培训计划在不同媒介和设备上兼容，并通过集成的媒体库支持增强。