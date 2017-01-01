利用AI公共部门生成器提升政府效率
通过生成式AI赋能公共服务人员，加速内容创建。将脚本转化为引人入胜的视频，以提升公共服务的交付。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的教学视频，针对政府沟通专家和公共关系团队，展示如何利用AI在公共部门外展中克服沟通障碍，实现多语言支持。视觉风格应具有吸引力和同理心，展示多元化社区，配以友好、清晰的声音，并通过HeyGen生成的字幕/说明文字以最大化可访问性。
制作一段2分钟的思想领导力视频，面向政策制定者、IT安全官员和公共部门的法律部门，深入探讨负责任的AI开发和稳健的治理框架的关键方面。视频需要严肃、信息丰富且值得信赖的视觉风格，结合数据可视化，并由HeyGen的专家AI化身传达复杂信息，具有庄重和权威性。
设计一段45秒的快速入门指南，针对公共服务人员，特别是那些对AI工具不熟悉的人，展示简单的AI用例，以提高公共部门的内容创建效率。该视频应采用指导性、鼓励性和逐步的视觉方法，配以清晰、支持性的声音，充分利用HeyGen的多样化模板和场景简化学习过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的生成式AI如何提升公共部门的沟通能力？
HeyGen利用先进的生成式AI将文本脚本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI化身，大大提高了公共服务人员的内容创建效率。这一能力帮助政府机构克服沟通障碍，加速其数字化转型计划。
HeyGen在自动化公共服务视频制作方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供全面的技术能力，包括AI化身的文本到视频转换、自动化旁白生成和集成字幕。这些功能简化了教育或信息内容创建的任务自动化，支持公共服务交付中的各种AI用例。
HeyGen是否支持为政府外展创建多语言视频内容？
是的，HeyGen使政府组织能够使用AI化身制作多语言视频内容，使公共服务交付更加可访问和包容。这一功能对于应对多元化社区和改善整体公共服务自动化至关重要。
HeyGen如何帮助维护官方政府视频的品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许公共部门实体将其官方标志、颜色和其他品牌元素无缝集成到AI生成的视频中。这确保了所有内容保持专业外观，支持在统一的数字化转型战略中负责任的AI开发。