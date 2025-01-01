AI房产展示视频制作器：惊艳的房地产导览

轻松将您的房产照片转化为专业质量的电影级房地产视频，使用智能模板和场景。

134/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个吸引人的45秒社交媒体广告，针对在移动设备上浏览的潜在买家，宣传一个高需求的房产。视觉美感应明亮而吸引人，利用HeyGen的模板和场景打造出精致的外观，并配以欢快的背景音乐。这种快速、移动友好的格式非常适合轻松分享并在各种平台上吸引注意。
示例提示词2
开发一个沉浸式的90秒豪华地产视频，为高端房地产营销人员设计，以打动挑剔的客户。采用优雅、精致的视觉风格，通过静态图像生成连续的镜头移动，并由一个精致的AI化身介绍房产的独特卖点。视频将结合定制品牌以保持一致的奢华感。
示例提示词3
生成一个信息丰富的2分钟视频，介绍一个新的商业开发项目，面向国际投资者和多元化客户群。视觉风格应简洁专业，清晰展示平面图和设施，并配有全面的字幕/说明文字以实现全球可访问性。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在所有设备和平台上看起来都完美，包括那些需要多语言字幕的平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI房产展示视频制作器的工作原理

使用我们的AI视频平台，在几分钟内将您的房产照片转化为惊艳的专业房地产导览视频，无需拍摄。

1
Step 1
上传您的房产照片
首先将您的高分辨率房产照片上传到我们直观的AI视频平台。我们的系统无缝整合您的图像，消除了拍摄的需要。
2
Step 2
选择房地产模板
从我们多样化的房地产视频模板中选择最能展示您房产的模板。使用您独特的品牌元素（包括标志和配色方案）自定义这些模板。
3
Step 3
添加细节和AI语音解说
通过添加关键房产细节和描述来增强您的视频。我们先进的AI语音解说生成技术将以专业、引人入胜的声音为您的导览进行解说。
4
Step 4
轻松导出和分享
一旦您的专业质量视频完善后，以不同平台所需的各种纵横比导出。直接将您的新房地产视频分享到社交媒体，接触潜在买家。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示经纪人成功和房源

.

制作引人入胜的AI视频，突出成功的房产销售或客户推荐，为房地产经纪人建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何仅通过照片创建专业的房地产导览视频？

HeyGen利用先进的AI视频技术，将您上传的房产照片转化为惊艳的专业房地产视频。这款创新的AI照片转视频软件无需拍摄即可生成电影级导览，非常适合希望打动潜在买家的经纪人。

HeyGen的AI生成房产视频可以以哪些格式分享？

HeyGen确保您的AI房产导览视频已准备好广泛分发。您可以轻松地在社交媒体上分享您的高质量营销视频，将其嵌入MLS列表中，并以MP4等移动友好格式下载，所有这些都具有完整的使用权。

我可以使用HeyGen自定义我的房地产视频的品牌和语音解说吗？

当然可以！HeyGen允许广泛的自定义，您可以添加自定义品牌，选择各种模板，并集成AI语音解说来个性化您的房地产视频。这确保了您的营销视频完美反映您品牌的独特身份。

谁能从使用HeyGen的AI房产导览视频中受益最多？

希望高效创建引人注目的房产视频的房地产经纪人和专业人士会发现HeyGen不可或缺。我们的AI视频平台使您能够制作高质量的营销视频，吸引潜在买家的注意并提升您的房源。