AI房产导览视频生成器

在几分钟内从您的房产列表中创建专业的视频导览，具有定制品牌和高质量的旁白生成。

96/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于希望提升社交媒体互动的房地产营销人员来说，一个45秒的专业视频导览是必不可少的，展示高清、吸引人的视觉美感和友好动听的音频背景音乐。通过使用HeyGen的AI虚拟形象和引人入胜的模板与场景，让您的房产列表生动起来。
示例提示词2
您是刚接触房产视频制作的个人或小型代理机构吗？制作一个信息丰富的60秒房产视频，采用简洁、易于理解的视觉风格和解释性、平和的音频。通过利用HeyGen的自动字幕功能，将照片提升为视频项目，清晰突出房产的关键特征和细节，确保每位观众都能理解。
示例提示词3
房地产经纪公司和团队可以开发一个精致的30秒宣传视频，强调定制品牌和一致的视觉美感，配以权威的旁白和引人注目的行动号召。通过利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松将您的专业质量内容适应各种平台，扩大您的房地产营销影响力。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI房产导览视频生成器的工作原理

轻松将您的房产照片转化为引人入胜的AI驱动视频导览，用于专业的房地产营销和列表。

1
Step 1
上传您的视觉素材
首先上传高质量的房产照片和基本细节。我们的平台支持多种图像格式，允许您通过媒体库轻松将视觉素材导入编辑器。
2
Step 2
撰写您的叙述
编写您的房产导览脚本，突出关键特征和卖点。然后，从我们多样化的AI虚拟形象中选择，或使用文本转视频功能直接从脚本生成旁白来讲述导览。
3
Step 3
品牌化和自定义
使用品牌控制增强您的视频，包括标志和品牌颜色。利用模板和场景添加文字覆盖、背景音乐和流畅的过渡效果，打造精致的外观。
4
Step 4
生成并分享
完成导览后，生成您的专业视频。轻松以各种纵横比导出，以便在包括社交媒体和MLS列表在内的房地产营销渠道中最佳展示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出房地产成功案例

.

利用AI视频分享引人入胜的客户见证和成功客户旅程，在房地产营销中建立信任和权威。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业AI房产导览视频的制作？

HeyGen使房地产经纪人能够轻松地从文本脚本直接生成专业质量的AI房产导览视频。您可以利用逼真的AI虚拟形象和定制品牌，制作引人入胜的房产列表，快速吸引买家的注意。

使用HeyGen制作的房产视频有哪些品牌选项？

HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将您的标志、品牌颜色和独特元素融入到房产视频中。这确保每个房产导览视频在您的房地产营销中保持一致的专业质量。

HeyGen如何简化社交媒体上引人入胜的房地产视频制作？

HeyGen通过将您的文本脚本转换为引人入胜的视频导览，简化了社交媒体上动态房地产视频的制作。利用AI虚拟形象、多样化的模板和优化的纵横比，确保您的房产视频在任何平台上都能脱颖而出。

AI虚拟形象在HeyGen的房产视频生成器中扮演什么角色？

HeyGen的AI视频生成器结合了逼真的AI虚拟形象，为您的房产视频增添专业和引人入胜的效果。这些虚拟形象可以传达您的旁白脚本，并自动生成字幕，增强您的房产导览视频的整体影响力。