AI宣传视频生成器：快速创建惊艳宣传片
轻松创建有影响力的营销视频。我们的AI宣传视频生成器通过易用的模板和场景简化制作过程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销专业人士和代理机构制作一个45秒的宣传片，突出HeyGen作为他们快速内容生成的首选AI宣传视频制作工具。视觉美学应时尚现代，利用动态动态图形和快节奏的现代配乐，展示多样性。重点利用HeyGen丰富的“模板和场景”快速制作高质量的宣传视频，适用于各种活动。
为电子商务品牌推出新产品开发一个60秒的视频，展示HeyGen如何提升他们的宣传视频。风格应精致且以产品为中心，特写展示产品和多样化的AI化身解释关键优势，配以清晰引人的旁白。这个叙述将突出HeyGen的“AI化身”功能，展示它们如何为产品视频增添专业的人性化触感。
生成一个30秒的社交媒体广告，针对希望高效制作引人入胜的营销视频的社交媒体经理。视觉和音频风格应时尚且充满活力，结合流行的免版税音乐和引人注目的动画文字覆盖。该视频将展示HeyGen的“媒体库/素材支持”功能，通过动态视觉效果丰富宣传视频，使社交平台的内容创作变得轻而易举。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的制作？
HeyGen的AI宣传视频生成器简化了整个过程，让用户能够快速创建引人入胜的宣传视频。通过直观的界面和AI驱动的脚本，您可以轻松实现您的创意愿景。
HeyGen为品牌特定的宣传内容提供哪些定制选项？
HeyGen提供强大的品牌定制工具，使您能够添加品牌标志、调整颜色并整合自己的媒体资产。这确保您的营销视频完美契合品牌认知目标。
HeyGen可以用于创建各种类型的营销和社交媒体视频吗？
当然可以，HeyGen是一个多功能的AI宣传视频制作工具，非常适合生成社交媒体视频广告、产品视频、解释视频等。通过内置的纵横比调整功能，轻松适应不同社交媒体渠道的内容。
HeyGen支持像人声旁白和AI视觉效果这样的高级功能吗？
是的，HeyGen通过高质量的人声旁白和引人入胜的AI视觉效果增强您的宣传视频。您还可以利用AI化身和从文本到视频的功能，进一步丰富您的创意输出。