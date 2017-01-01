AI宣传视频生成器：快速创建惊艳视频
利用AI虚拟人制作引人入胜的宣传视频，完美提升您的社交媒体影响力和营销效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者和社交媒体经理开发一个45秒的社交媒体视频，突出HeyGen的生成式AI视频功能的强大。视频应采用时尚现代的视觉美学，由HeyGen的“语音生成”功能生成清晰、引人入胜的旁白，展示如何轻松制作高质量内容而无需复杂的音频编辑。
为电商企业和在线课程创作者制作一个60秒的精致宣传片，展示HeyGen作为强大的AI视频编辑器。采用简洁且引人入胜的视觉风格，展示逼真的“AI虚拟人”解释产品优势或课程模块，脚本通过HeyGen的“从脚本到视频”功能无缝转换为视频，确保温暖且有说服力的语调。
为数字营销人员和初创公司设计一个30秒的有影响力的营销工具宣传片，强调HeyGen的AI宣传视频生成器在发布和在线分享方面的多功能性。视觉风格应时尚现代，使用大胆的图形和简洁的文字，同时展示使用“纵横比调整和导出”功能轻松优化不同平台的视频，配以自信且权威的音轨。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的宣传视频？
HeyGen作为一个直观的“AI宣传视频生成器”，使用户能够将简单的“文本提示”或脚本转化为“诱人的宣传视频”。通过其“AI驱动的模板”和“生成式AI视频”功能，您可以高效地制作出吸引眼球的高质量内容。
是什么功能让HeyGen成为先进的AI视频编辑器？
HeyGen作为一个全面的“AI视频编辑器”，允许您精确地优化内容。您可以利用“AI虚拟人”并生成逼真的“人声旁白”，使其成为专业视频创作的强大“营销工具”。
HeyGen能否真正自动化社交媒体视频的脚本和视觉创作？
当然可以。HeyGen的先进“AI视频工具”简化了整个过程，从生成“AI驱动的自动生成脚本”到选择动态“模板和场景”。这使得从文本轻松创建出精美的“社交媒体视频”成为可能。
HeyGen如何支持AI生成内容的品牌化和分享？
HeyGen为用户提供强大的“品牌控制”，允许您使用自己的标志和颜色自定义视频。完成后，您可以无缝地“在线发布和分享”到各个平台，确保您的内容始终看起来专业，并得到其广泛的“媒体库/素材支持”的支持。