制作一个30秒的动态宣传视频，目标是小企业主和营销专业人士，展示HeyGen的AI宣传视频生成器如何简化诱人宣传视频的制作。视觉风格应快速且专业，展示适应各种行业的多样化“模板和场景”，并配以欢快、激励的背景音乐，以传达效率和成果。

示例提示词1
为内容创作者和社交媒体经理开发一个45秒的社交媒体视频，突出HeyGen的生成式AI视频功能的强大。视频应采用时尚现代的视觉美学，由HeyGen的“语音生成”功能生成清晰、引人入胜的旁白，展示如何轻松制作高质量内容而无需复杂的音频编辑。
示例提示词2
为电商企业和在线课程创作者制作一个60秒的精致宣传片，展示HeyGen作为强大的AI视频编辑器。采用简洁且引人入胜的视觉风格，展示逼真的“AI虚拟人”解释产品优势或课程模块，脚本通过HeyGen的“从脚本到视频”功能无缝转换为视频，确保温暖且有说服力的语调。
示例提示词3
为数字营销人员和初创公司设计一个30秒的有影响力的营销工具宣传片，强调HeyGen的AI宣传视频生成器在发布和在线分享方面的多功能性。视觉风格应时尚现代，使用大胆的图形和简洁的文字，同时展示使用“纵横比调整和导出”功能轻松优化不同平台的视频，配以自信且权威的音轨。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI宣传视频生成器的工作原理

使用我们的AI驱动工具高效生成引人入胜的宣传视频，只需几个简单步骤即可将您的想法转化为引人注目的视觉内容。

1
Step 1
从您的脚本开始
首先输入您的文本提示，我们的AI将立即利用从脚本到视频的功能将您的文字转换为视频。
2
Step 2
选择视觉模板
从丰富的AI驱动模板和场景库中选择，快速确定您的宣传视频的美学和结构。
3
Step 3
增强旁白效果
使用我们先进的语音生成功能生成引人入胜、逼真的人声旁白，清晰专业地传达您的信息。
4
Step 4
优化并分享
轻松使用纵横比调整等功能微调您的视频，然后导出以在所有平台上在线发布和分享。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

将客户推荐转化为强大、引人入胜的AI视频，建立信任并展示您的产品价值。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的宣传视频？

HeyGen作为一个直观的“AI宣传视频生成器”，使用户能够将简单的“文本提示”或脚本转化为“诱人的宣传视频”。通过其“AI驱动的模板”和“生成式AI视频”功能，您可以高效地制作出吸引眼球的高质量内容。

是什么功能让HeyGen成为先进的AI视频编辑器？

HeyGen作为一个全面的“AI视频编辑器”，允许您精确地优化内容。您可以利用“AI虚拟人”并生成逼真的“人声旁白”，使其成为专业视频创作的强大“营销工具”。

HeyGen能否真正自动化社交媒体视频的脚本和视觉创作？

当然可以。HeyGen的先进“AI视频工具”简化了整个过程，从生成“AI驱动的自动生成脚本”到选择动态“模板和场景”。这使得从文本轻松创建出精美的“社交媒体视频”成为可能。

HeyGen如何支持AI生成内容的品牌化和分享？

HeyGen为用户提供强大的“品牌控制”，允许您使用自己的标志和颜色自定义视频。完成后，您可以无缝地“在线发布和分享”到各个平台，确保您的内容始终看起来专业，并得到其广泛的“媒体库/素材支持”的支持。