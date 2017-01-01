AI产品演示生成器用于互动演示

通过AI虚拟形象和语音轻松创建引人入胜的产品演示。我们的工具无需编写代码，并支持自定义品牌，使产品采用变得无缝。

想象一个45秒的轻快且信息丰富的视频，专为产品经理和市场营销人员设计，展示AI产品演示生成器的强大功能。该视频应包含清晰的视觉效果，展示用户如何无需编写代码即可创建引人入胜的互动演示，并通过无缝的语音生成来解释关键功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的专业且引人入胜的视频，针对销售团队和客户成功经理，强调互动演示如何提升产品采用率并与现有系统无缝集成。视觉风格应动态化，屏幕上的文字强化信息传递，所有内容均通过从脚本到视频的文本生成。
示例提示词2
为小企业主和企业家制作一个30秒的充满活力且易于理解的视频，展示使用Chrome扩展程序录制和构建AI驱动的互动演示的简单性。这个激励人心的作品应使用鲜艳的色彩和快速剪辑，利用预设计的模板和场景快速创建。
示例提示词3
为企业客户和品牌专家打造一个50秒的精致且高雅的视频，展示如何通过自定义品牌来定制和个性化产品演示。视频应采用流畅的过渡，并展示专业的AI虚拟形象，以传达专业知识并展示生成器的精细编辑能力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI产品演示生成器的工作原理

了解如何使用HeyGen轻松创建互动演示。

1
Step 1
创建您的基础脚本
首先使用文本到视频功能起草您的演示脚本。这确保您的演示有一个坚实的基础用于AI语音。
2
Step 2
选择互动元素
从与您的产品相辅相成的模板和场景中进行选择。互动元素无缝引导用户，突出显示重要功能。
3
Step 3
添加分支路径
加入分支路径以提供个性化体验。这个AI驱动的功能允许用户在单个演示中探索多个产品方面。
4
Step 4
应用自定义品牌
通过品牌控制（如标志和颜色）增强您的演示，以符合您的品牌形象并提升用户识别度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建动态产品营销视频

将产品演示转化为引人入胜的营销视频，快速生成高效广告以展示功能并吸引新用户。

常见问题

HeyGen如何简化AI产品演示的创建？

HeyGen通过利用AI语音和无需编写代码的界面简化了AI产品演示的创建。您可以轻松录制屏幕，使用自定义品牌个性化您的互动演示，并快速创建引人入胜的内容。

HeyGen能否通过定制增强互动产品演示？

是的，HeyGen允许您通过定制显著增强互动产品演示。您可以加入自定义品牌，添加AI语音，甚至集成分支路径，为您的观众创造真正个性化的体验。

HeyGen提供哪些工具用于构建互动演示？

HeyGen提供了强大的工具用于构建互动演示，包括一个Chrome扩展程序和桌面应用程序，轻松录制您的产品。然后，您可以使用AI语音和品牌控制编辑和个性化您的演示，以确保产品采用。

HeyGen的互动演示如何提升产品采用率？

HeyGen的互动演示提供清晰、引人入胜且个性化的体验，显著提升产品采用率。通过允许用户以自己的节奏探索功能，HeyGen确保更好的理解和参与。