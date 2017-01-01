AI产品演示生成器用于互动演示
通过AI虚拟形象和语音轻松创建引人入胜的产品演示。我们的工具无需编写代码，并支持自定义品牌，使产品采用变得无缝。
开发一个60秒的专业且引人入胜的视频，针对销售团队和客户成功经理，强调互动演示如何提升产品采用率并与现有系统无缝集成。视觉风格应动态化，屏幕上的文字强化信息传递，所有内容均通过从脚本到视频的文本生成。
为小企业主和企业家制作一个30秒的充满活力且易于理解的视频，展示使用Chrome扩展程序录制和构建AI驱动的互动演示的简单性。这个激励人心的作品应使用鲜艳的色彩和快速剪辑，利用预设计的模板和场景快速创建。
为企业客户和品牌专家打造一个50秒的精致且高雅的视频，展示如何通过自定义品牌来定制和个性化产品演示。视频应采用流畅的过渡，并展示专业的AI虚拟形象，以传达专业知识并展示生成器的精细编辑能力。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI产品演示的创建？
HeyGen通过利用AI语音和无需编写代码的界面简化了AI产品演示的创建。您可以轻松录制屏幕，使用自定义品牌个性化您的互动演示，并快速创建引人入胜的内容。
HeyGen能否通过定制增强互动产品演示？
是的，HeyGen允许您通过定制显著增强互动产品演示。您可以加入自定义品牌，添加AI语音，甚至集成分支路径，为您的观众创造真正个性化的体验。
HeyGen提供哪些工具用于构建互动演示？
HeyGen提供了强大的工具用于构建互动演示，包括一个Chrome扩展程序和桌面应用程序，轻松录制您的产品。然后，您可以使用AI语音和品牌控制编辑和个性化您的演示，以确保产品采用。
HeyGen的互动演示如何提升产品采用率？
HeyGen的互动演示提供清晰、引人入胜且个性化的体验，显著提升产品采用率。通过允许用户以自己的节奏探索功能，HeyGen确保更好的理解和参与。