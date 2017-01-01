AI产品更新视频生成器：创建引人入胜的更新
利用智能文本到视频功能，将您的产品更新从脚本转化为惊艳视频，仅需几分钟。
制作一个90秒的“产品演示视频”，面向市场营销团队和销售专业人士，展示一个令人兴奋的新软件功能。视觉风格应现代且引人入胜，配以欢快的背景音乐和充满活力的旁白。利用HeyGen的“AI化身”和“模板与场景”创建视觉吸引力强且以人为本的演示，确保信息清晰简洁，并通过自动生成的“字幕/说明”提高可访问性。
开发一个2分钟的“产品说明视频”，专为国际业务发展和培训部门设计，详细介绍复杂的技术流程。视觉和音频风格应具指导性和冷静，配以专业的旁白和清晰的图形覆盖。利用HeyGen的“旁白生成”进行精确解释，并通过“字幕/说明”促进多语言理解，使复杂信息易于被多元化的观众接受。
为社交媒体经理和内容创作者设计一个45秒的快节奏视频，宣布适合“社交媒体视频”的小型产品增强功能。视觉风格需要生动且时尚，配以现代背景音乐和活泼的旁白。通过利用HeyGen的“媒体库/素材支持”进行视觉创作和“比例调整与导出”适应各种平台，展示“生成式AI视频”功能如何简化内容制作。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何从脚本创建AI产品视频？
HeyGen利用先进的“文本到视频”技术，将您的书面“脚本”转化为专业的“AI产品视频”。您可以从各种“AI化身”中进行选择，并通过逼真的“旁白”和“字幕”进行个性化定制，使其成为高效的“产品视频制作工具”。
HeyGen能否使用特定的品牌元素定制产品演示视频？
可以，HeyGen提供全面的“品牌控制”，允许您将您的标志、品牌颜色和自定义媒体整合到您的“产品演示视频”中。这确保了您的“生成式AI视频”内容与公司的视觉形象完美契合。
HeyGen是否支持多语言旁白和字幕以实现全球覆盖？
当然。HeyGen具备强大的“多语言支持”功能，能够生成多种语言的“旁白”和“字幕”。这一功能确保您的“产品说明视频”能够有效地与多元化的全球观众沟通。
是什么技术能力使HeyGen成为先进的AI视频编辑软件？
HeyGen的技术能力包括复杂的“AI化身”、精确的“文本到视频”转换，以及自动化的“旁白生成”和“字幕”。它作为强大的“AI视频编辑软件”运行，简化了从简单“脚本”创建高质量“社交媒体视频”和“产品更新视频”内容的过程。