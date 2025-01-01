AI产品发布视频制作器：快速创建惊艳演示
利用HeyGen的AI化身和丰富的图形吸引您的观众，让每次产品发布都令人难忘。
109/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为科技公司的营销团队制作一个60秒的流畅且信息丰富的产品演示视频，旨在突出一个复杂的新软件功能。视频应使用电影级视觉效果和权威的旁白生成，由AI化身引导观众完成演示，并通过清晰的字幕/说明确保每个技术细节都被挑剔的观众吸收。
示例提示词2
为了有效扩大电子商务的视频创作，开发一个15秒的快速且充满活力的社交媒体广告，目标是在线零售商推广限时抢购。视觉风格必须动态且色彩丰富，结合来自广泛媒体库/库存支持的各种创意资产，然后使用纵横比调整和导出优化这些快速迭代，以便在所有主要社交平台上无缝部署。
示例提示词3
想象一个快速的45秒产品解释视频，友好但权威，针对希望了解新SaaS解决方案的B2B服务提供商。该视频应以一个引人入胜的AI化身为主要演示者，传递通过文本到视频即时生成的清晰信息，并通过字幕/说明增强可访问性和关键信息的保留。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
粘贴您的脚本
首先粘贴您的产品发布脚本。AI将立即将您的文本转换为视频场景，利用其从脚本到视频的能力构建您的初始视频结构。
2
Step 2
选择您的视觉效果
用引人入胜的视觉效果增强您的视频。从AI化身库中选择来展示您的产品，或浏览各种视频模板和库存媒体以完美展示您的功能。
3
Step 3
添加品牌元素
个性化您的产品发布视频以符合您的品牌。利用品牌控制（标志、颜色）来整合您的标志、品牌颜色和其他视觉元素，确保一致且专业的外观。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频并准备分发。利用纵横比调整和导出生成您的最终视频，准备在所有营销渠道中给观众留下深刻印象。
常见问题
HeyGen如何提升我的AI产品发布视频效果？
HeyGen使您能够快速创建高质量的AI产品发布视频和AI产品视频。我们的平台让您能够高效地扩大视频创作，轻松满足多样化的营销需求。
HeyGen能否使用AI化身创建引人入胜的产品演示视频？
是的，HeyGen擅长生成包含逼真AI化身的引人入胜的产品演示视频。您可以利用创意资产和主题以及电影级视觉效果来制作引人注目的内容。
HeyGen为制作引人注目的产品展示视频提供了哪些独特功能？
HeyGen提供强大的工具，如AI脚本生成、广泛的旁白选项以及超过800万的库存媒体资产。这使得定制和制作惊艳的产品展示视频变得轻而易举。
HeyGen是否适合用于社交媒体广告的AI产品视频生成器？
绝对可以，HeyGen是创建有影响力的社交媒体广告和产品解释视频的理想AI产品视频生成器。实现照片级真实输出和原创动画，有效吸引您的观众注意力。