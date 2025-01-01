更快发布：AI产品发布视频生成器
使用我们的文本转视频生成器，将脚本转化为引人入胜的产品发布视频，实现成本效益的扩展。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术精通的产品经理和企业决策者开发一个专业的60秒产品视频，详细介绍新AI产品的先进功能。采用简洁、精致的视觉风格，配以清晰的图形和屏幕文字，并通过权威的语音生成引导观众了解产品的价值主张。利用HeyGen的全面模板和场景，建立一个精致、一致的品牌形象。
制作一个鼓舞人心的45秒教学视频，面向创意机构和独立视频制作人，展示创建高质量营销材料的速度和灵活性。视觉美学应充满活力和富有表现力，结合HeyGen的媒体库/素材支持中的丰富视觉效果，配以平静、激励人心的背景音乐和精确的字幕/说明文字，以提高可访问性。这将突出AI视频生成器如何增强他们的创意工作流程。
制作一个动态的15秒发布视频，目标受众为初创公司和预算有限的营销人员，强调快速内容创建和显著节省。视觉和音频风格应快速且有力，包含快速剪辑、醒目的文字覆盖和充满活力的流行音乐曲目，旨在立即吸引社交媒体上的注意力。利用HeyGen的AI Shorts Maker功能和纵横比调整与导出，确保在不同平台上的最佳交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI产品视频增强我的产品发布活动？
HeyGen使您能够快速创建引人注目的AI产品视频，用于您的产品发布活动。我们的AI视频生成器简化了流程，让您无需大量制作时间即可生成高质量的创意资产。
HeyGen是否提供用于生成各种类型产品视频的模板？
是的，HeyGen提供多种可定制的视频模板，以加速您的内容创建。利用我们直观的AI视频生成器，快速制作多样化的产品视频，用于营销或社交媒体活动。
HeyGen为创建引人入胜的AI产品视频提供了哪些独特功能？
HeyGen以其逼真的AI化身和文本转视频生成器功能脱颖而出，让您能够制作个性化和动态的AI产品视频。轻松添加您的品牌声音和视觉效果，创造真正独特的创意资产。
HeyGen能否帮助创建适合社交媒体的短视频产品？
当然，HeyGen是一个出色的AI Shorts Maker，使您能够轻松生成简洁而有影响力的AI产品视频，非常适合社交媒体平台。我们的平台支持多种纵横比，非常适合创建AI视频广告制作内容。