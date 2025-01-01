更快发布：AI产品发布视频生成器

使用我们的文本转视频生成器，将脚本转化为引人入胜的产品发布视频，实现成本效益的扩展。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为技术精通的产品经理和企业决策者开发一个专业的60秒产品视频，详细介绍新AI产品的先进功能。采用简洁、精致的视觉风格，配以清晰的图形和屏幕文字，并通过权威的语音生成引导观众了解产品的价值主张。利用HeyGen的全面模板和场景，建立一个精致、一致的品牌形象。
示例提示词2
制作一个鼓舞人心的45秒教学视频，面向创意机构和独立视频制作人，展示创建高质量营销材料的速度和灵活性。视觉美学应充满活力和富有表现力，结合HeyGen的媒体库/素材支持中的丰富视觉效果，配以平静、激励人心的背景音乐和精确的字幕/说明文字，以提高可访问性。这将突出AI视频生成器如何增强他们的创意工作流程。
示例提示词3
制作一个动态的15秒发布视频，目标受众为初创公司和预算有限的营销人员，强调快速内容创建和显著节省。视觉和音频风格应快速且有力，包含快速剪辑、醒目的文字覆盖和充满活力的流行音乐曲目，旨在立即吸引社交媒体上的注意力。利用HeyGen的AI Shorts Maker功能和纵横比调整与导出，确保在不同平台上的最佳交付。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI产品发布视频生成器的工作原理

轻松将您的产品公告转化为引人入胜的视觉故事。我们的AI产品发布视频生成器简化了从脚本到分享的创建过程，帮助您吸引观众并扩大活动规模。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴您的产品发布视频脚本。我们强大的文本转视频生成器会立即将您的书面内容转换为自然的语音，形成您新产品视频的核心。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过逼真的AI化身增强您的产品发布视频。从多样化的数字主持人中选择，以专业地传达您的信息并代表您的品牌。
3
Step 3
应用您的品牌
无缝整合您的品牌标识。利用品牌控制添加您的标志、自定义颜色和独特的视觉元素，确保您的AI产品视频与公司的美学完美契合。
4
Step 4
导出并分享
完成您的AI生成视频并准备发布。轻松导出为各种纵横比，优化不同平台的发布，以最大化产品发布活动的覆盖面和影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

富有远见的发布公告

制作鼓舞人心和富有远见的视频，宣布您的产品，与观众建立联系，并为发布增添兴奋感。

常见问题

HeyGen如何通过AI产品视频增强我的产品发布活动？

HeyGen使您能够快速创建引人注目的AI产品视频，用于您的产品发布活动。我们的AI视频生成器简化了流程，让您无需大量制作时间即可生成高质量的创意资产。

HeyGen是否提供用于生成各种类型产品视频的模板？

是的，HeyGen提供多种可定制的视频模板，以加速您的内容创建。利用我们直观的AI视频生成器，快速制作多样化的产品视频，用于营销或社交媒体活动。

HeyGen为创建引人入胜的AI产品视频提供了哪些独特功能？

HeyGen以其逼真的AI化身和文本转视频生成器功能脱颖而出，让您能够制作个性化和动态的AI产品视频。轻松添加您的品牌声音和视觉效果，创造真正独特的创意资产。

HeyGen能否帮助创建适合社交媒体的短视频产品？

当然，HeyGen是一个出色的AI Shorts Maker，使您能够轻松生成简洁而有影响力的AI产品视频，非常适合社交媒体平台。我们的平台支持多种纵横比，非常适合创建AI视频广告制作内容。