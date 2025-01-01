轻松制作AI产品介绍视频
使用逼真的AI化身创建专业的产品演示视频，吸引注意力并提高参与度，无需昂贵的制作成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个吸引人的45秒产品演示视频，面向潜在的企业客户，使用简洁的插图图形和专业的AI化身来解释复杂的功能，并通过HeyGen生成的精确字幕/说明进行增强。
开发一个引人入胜的60秒产品说明视频，针对小企业主，使用温暖、吸引人的库存视频和友好的AI产品视频生成器配音，突出关键优势并简化采用过程，利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持。
设计一个简洁的15秒UGC风格视频广告，面向社交媒体营销人员，采用真实的、移动优先的视觉效果和快速剪辑，从现有的HeyGen视频模板中提取，并简短出现AI化身以吸引对新产品的关注。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助使用AI创建引人入胜的产品视频？
HeyGen是一个先进的AI产品视频生成器，可以让您使用逼真的AI化身制作高质量的产品演示视频。只需提供您的脚本，HeyGen的文本转视频生成器就会通过专业的配音和视觉效果将您的产品生动呈现。
是什么让HeyGen成为最佳AI产品介绍视频制作工具？
HeyGen作为领先的AI产品介绍视频制作工具，通过简化整个创作过程而脱颖而出。它利用AI编写脚本，生成自然的配音，并应用视频模板，大大减少了制作时间和精力，为产品视频带来深远的影响。
我可以自定义使用HeyGen创建的产品视频吗？
当然可以！HeyGen为您的产品视频提供广泛的自定义选项，包括品牌标识的控制，如标志和颜色。您可以从多种视频模板中进行选择，并结合您自己的媒体，以确保您的品牌形象在每次制作中都能得到充分展示。
HeyGen如何支持为不同平台创建产品说明视频？
HeyGen通过提供自动字幕和灵活的纵横比调整，确保您的产品说明视频能够覆盖广泛的受众。这使您可以轻松调整内容以适应各种社交媒体渠道和数字平台，让您的产品视频无处不在。