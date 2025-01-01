AI产品介绍视频生成器：更快推出产品
使用先进的语音生成技术将您的脚本转化为引人入胜的产品介绍。
创建一个引人入胜的60秒产品演示视频，目标是技术精通的早期采用者，介绍一项创新的新软件功能。该视频应采用时尚、未来感的视觉美学，配以动态动画，专业的AI化身作为主持人，清晰解释复杂概念。叙述应强调AI生成视频的尖端特性，利用HeyGen的AI化身提供精致且引人入胜的演示。
为电商企业家开发一个30秒的产品视频，通过清晰传达产品优势来提升销售。视觉和音频风格应快速且视觉吸引人，结合鲜艳的色彩、吸引人的背景音乐，以及使用HeyGen的语音生成功能生成的简洁有力的旁白。强调引人入胜的故事讲述，以快速传达产品的价值。
为全球营销人员制作一个50秒的动态信息视频，旨在跨多语言市场扩展视频制作。视觉风格应包容且充满活力，屏幕上显示多种语言的文本和多样化的素材，以代表全球观众。展示HeyGen自动添加字幕/说明文字的能力，使内容对全球各地的观众易于理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的产品视频？
HeyGen通过先进的AI技术帮助您创建引人入胜的产品视频和产品演示视频。您可以利用AI化身、丰富的图形和可定制的视频模板，讲述关于产品特性和优势的引人入胜的故事，有效吸引您的观众。
HeyGen是否提供多种AI化身用于视频制作？
是的，HeyGen提供多种逼真的AI化身，可以用自然的语音传达您的信息。只需输入文本，HeyGen的文本转视频生成器就会制作出高质量的视频，将您的脚本生动呈现。
我可以自定义HeyGen视频中的视觉元素吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，包括多种视频模板和丰富的图形。您可以轻松调整品牌元素，加入素材库中的媒体，并调整场景以完美契合您的品牌美学，确保最终产品的精致。
是什么让HeyGen成为高效的文本转视频生成器？
HeyGen简化了整个视频制作过程，作为一个强大的文本转视频生成器，提供无缝的工作流程。这使您能够快速将脚本转化为专业视频，并自动添加字幕，从而高效地扩展视频制作。