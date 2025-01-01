AI产品解说视频生成器

轻松创建专业产品解说视频，增强真实感的AI化身。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对营销专业人士的45秒视频，展示AI解说视频的强大功能，通过动态视觉效果和多样化的AI化身生成引人入胜的内容，强调快速制作高质量活动的能力。
示例提示词2
制作一个清晰简洁的60秒产品解说视频，面向电子商务企业家，采用指导性的视觉和音频风格，配以显著的字幕，突出关键特性和优势，确保全球观众的最大可访问性和理解度。
示例提示词3
想象一个为科技初创公司设计的快节奏30秒广告，旨在快速推出新创新，利用从脚本到视频的转换功能，迅速将书面内容转化为具有创新和现代美感的产品解说视频。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI产品解说视频生成器的工作原理

从脚本到最终制作，使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜的产品解说视频，提升您的营销效果。

1
Step 1
创建您的脚本
首先使用AI生成您的视频脚本或粘贴您自己的内容。这些内容构成了您产品解说视频的基础，利用自动生成的脚本。
2
Step 2
选择您的视觉效果和人才
从多样化的AI化身库中选择来展示您的产品。使用模板和相关媒体增强您的场景，使解说生动起来。
3
Step 3
自定义和优化
添加动态AI配音，生成准确的字幕，并应用品牌控制，如标志和颜色，轻松定制以匹配您的产品身份。
4
Step 4
导出和分享
以MP4格式下载您精心制作的产品解说视频。您的成品视频已准备好在所有营销渠道上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示产品成功案例

创建引人入胜的AI视频，突出客户成功，有效解释您产品的实际价值和影响。

常见问题

HeyGen如何简化AI产品解说视频的制作？

HeyGen通过将您的脚本转化为动态视觉效果，配以真实感的AI化身和AI配音，简化了高质量AI产品解说视频的制作过程。其直观的界面为营销专业人士和企业提供了高效的视频制作工具。

HeyGen为我的动画解说视频提供了哪些创意定制选项？

HeyGen为您的动画解说视频提供了广泛的创意定制选项，提供多种AI化身和拖放功能。您可以轻松个性化场景、整合品牌元素，并利用丰富的媒体库实现您想要的美学效果。

HeyGen能否制作支持多语言的产品解说视频？

是的，HeyGen允许您生成支持超过140种语言的AI配音产品解说视频，并自动包含同步字幕以实现全球覆盖。完成后，您可以轻松将专业视频导出为MP4文件。

我可以用HeyGen创建哪些类型的AI解说视频？

使用HeyGen，您可以制作各种AI解说视频，从动画产品展示到详细的营销演示，所有这些都由您的脚本和AI化身选择驱动。这个多功能的AI视频平台满足多样化的商业沟通需求。