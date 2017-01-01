AI流程视频生成器：快速创建引人入胜的视频

使用逼真的AI化身创建引人入胜的操作视频和教程，无需摄像机或演员。

制作一个简洁的1分钟视频，演示如何使用AI流程视频生成器自动化内容创作的步骤。该视频面向技术专业人士，需具备简洁专业的视觉风格和清晰的指导性旁白，突出HeyGen的Studio Editor中“从脚本到视频”功能如何简化复杂的工作流程。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个45秒的指南，解释AI视频生成器对小企业主的好处。视觉风格应现代友好，搭配由AI语音生成器生成的信息性语调，使用引人入胜的AI化身传递关键点并吸引注意力。
示例提示词2
为全球教育工作者制作一个2分钟的详细说明视频，讲解如何利用文本到视频生成器创建引人入胜的电子学习模块。视频应采用简单的教育视觉风格，音频语调平和清晰，关键是利用HeyGen的“字幕/字幕”功能提供多语言支持，以覆盖多元化的国际受众。
示例提示词3
为社交媒体内容创作者构建一个30秒的产品展示，展示一个创新的AI化身，具有创意控制，介绍一款新的数字工具。视觉风格必须动态且充满活力，搭配欢快的背景音乐和具有说服力的“语音生成”，以捕捉观众的兴奋感。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI流程视频生成器的工作原理

轻松将您的想法转化为专业视频，使用AI化身和智能编辑工具，在几分钟内让您的流程栩栩如生。

1
Step 1
粘贴您的脚本或选择模板
首先将您的流程脚本粘贴到我们的文本到视频编辑器中，立即生成场景。或者，通过选择我们精心设计的视频模板之一来启动您的项目。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
通过选择多样化的AI化身来让您的内容栩栩如生。自定义他们的外观和语音，完美同步口型，清晰地叙述您的流程步骤。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
从我们全面的媒体库中添加相关的库存媒体来增强您的视频。应用您的品牌控制，包括标志和品牌颜色，以确保统一和专业的外观。
4
Step 4
导出您的最终视频
对流程视频满意后，以各种纵横比导出。您的高质量视频随时可以在各个平台上分享，有效地吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化广告制作

.

快速制作高影响力的营销视频和广告，通过AI推动更好的活动表现和转化率。

background image

常见问题

HeyGen如何将文本转换为专业视频？

HeyGen利用先进的AI技术将普通文本脚本转化为动态视频，使用其强大的文本到视频生成器。您只需输入所需内容，HeyGen的AI流程视频生成器就能通过化身、语音和场景将其生动呈现，是一个高效的AI视频制作工具。

HeyGen能为我的内容生成逼真的AI化身吗？

当然可以，HeyGen是行业领先的AI化身生成器，提供多样化的逼真AI化身。这些可定制的数字主持人可以完美地与您的脚本同步口型，为您的AI视频生成项目增添人性化的触感。

HeyGen提供哪些视频编辑工具？

HeyGen提供一个全面的Studio Editor，内含一套直观的视频编辑工具来完善您的创作。您可以自定义场景、整合品牌控制，并利用丰富的媒体库，确保您的视频与您的愿景完美契合。

HeyGen支持多种语言和自动字幕吗？

是的，HeyGen提供强大的多语言支持，让您能够为全球观众创建引人入胜的内容。此外，其自动字幕功能会自动生成准确的字幕，提升AI视频项目的可访问性和覆盖面。