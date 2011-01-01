AI演示者视频工具：快速创建引人入胜的视频

使用强大的从脚本到视频功能，轻松将文本转化为引人入胜的视频内容，节省时间和资源。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段60秒的教学视频，面向教育工作者和在线课程创作者，采用引人入胜的插图风格，配以清晰、平和的旁白，展示HeyGen的“AI化身”在生成高质量培训视频和建立强大AI视频生成器方面的强大功能。
示例提示词2
设计一段30秒的宣传视频，针对社交媒体营销人员，采用快节奏、视觉冲击力强的风格和充满活力的音频，配以欢快的音乐，突出HeyGen的“模板和场景”如何加速制作有影响力的产品说明视频，使AI视频创作变得简单快捷。
示例提示词3
开发一段90秒的企业沟通视频，面向人力资源部门，呈现专业、时尚和信息丰富的视觉风格，配以令人安心、清晰的旁白，说明HeyGen的“旁白生成”如何高效制作包含多样化旁白的一致性入职视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI演示者视频工具的工作原理

使用AI化身和逼真的声音创建引人入胜的视频，轻松将文本转化为专业演示。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的文本或脚本。我们的AI视频生成器将无缝地将您的文字转化为动态演示。
2
Step 2
选择您的AI演示者
通过选择多样化的逼真AI化身来增强您的信息传递，这些化身将以自然的表情传达您的内容。
3
Step 3
生成旁白
从您的脚本中生成专业旁白，支持140多种语言，为您的演示增添动态和引人入胜的听觉元素。
4
Step 4
导出和集成
以多种格式导出您的高质量视频，准备好与LMS无缝集成，以高效分发您的培训内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

全球范围扩展教育内容

高效开发和部署引人入胜的课程和教育材料，通过多语言AI视频生成覆盖全球受众。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频创作？

HeyGen通过将您的文本脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI演示者，彻底革新了AI视频创作。这种从文本到视频的功能使内容生成快速高效，简化了您的工作流程。

我可以为品牌的营销内容定制AI化身吗？

当然可以，HeyGen允许您从多样化的AI化身中进行选择，并进一步定制以完美契合您的品牌形象和信息传递需求。这确保了您的视频独特且符合品牌风格。

HeyGen提供哪些增强视频内容的创意功能？

HeyGen提供高级创意功能，包括专业旁白和支持超过140种语言，使您能够制作多样化且具有全球共鸣的视频内容。您还可以利用预制模板快速制作有影响力的视频。

HeyGen如何用于制作产品说明或入职视频？

HeyGen是创建引人入胜的产品说明视频和高效入职视频的理想AI视频生成器。其用户友好的界面和强大的功能使您能够在无需复杂视频编辑的情况下，提供清晰且引人入胜的视觉解释。