AI PPC视频创作工具助力高转化广告
即时将您的脚本转化为高影响力的视频广告，降低制作成本并通过无缝的文本转视频功能提升转化率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
制作一个45秒的视觉精美视频，面向电商品牌，展示AI如何制作令人惊艳的产品视频。视频应具有现代美学风格，使用高质量的媒体库/素材支持展示产品细节，由一个引人入胜的AI化身进行解说。强调AI化身如何赋予产品生命，支持无缝的纵横比调整和多平台导出。
开发一个15秒的社交媒体视频，专为内容创作者和社交媒体经理设计，展示AI UGC视频的快速创建。视觉风格应真实生动，模仿流行趋势，配以动态的屏幕字幕和欢快的背景音乐，利用多样的模板和场景制作引人入胜的短视频。
制作一个60秒的信息视频，面向绩效营销人员和广告代理，详细说明AI视频生成器在创建多样化广告创意方面的效率。视觉呈现应简洁且以工作流程为导向，配以自信和权威的旁白，突出用户如何轻松利用模板和场景，从脚本生成多个视频变体以优化PPC活动。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的AI视频广告的创建？
HeyGen强大的AI视频生成器使用户能够轻松制作高质量的AI视频广告。利用文本转视频功能和逼真的AI化身创建多样的视频变体，确保您的广告创意始终与目标受众产生共鸣。
HeyGen能否确保我所有视频内容的品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您无缝整合您的标志、品牌颜色和自定义字体到您的视频创意中。利用我们丰富的模板和场景，保持所有产品视觉和社交创意的一致外观。
HeyGen提供哪些工具来生成动态的AI UGC视频？
HeyGen使您能够制作真实的AI UGC视频，非常适合社交媒体视频和绩效活动。我们的平台包括广泛的视频模板和AI编辑功能，帮助您快速重新利用内容并创建引人入胜的用户生成风格创意。
HeyGen提供哪些功能来优化视频制作工作流程？
HeyGen通过提供高效的文本转视频转换和自动旁白生成来简化您的视频制作工作流程。借助多语言字幕和各种平台的纵横比调整功能，您可以显著降低制作成本并加速内容交付。