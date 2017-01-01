AI驱动的视频生成器：快速创建惊艳视频
利用强大的文本转视频功能，将您的想法转化为专业的营销和社交媒体视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为产品经理制作一个引人入胜的90秒解释视频，展示栩栩如生的AI化身如何无缝集成到技术演示中。视频应采用现代且信息丰富的视觉风格，具有动态过渡，利用HeyGen的AI化身作为主持人，并生成清晰的旁白来解释复杂功能。音频应具有吸引力和专业性，补充视觉效果而不喧宾夺主。
为内部企业培训师开发一个2分钟的综合教程视频，详细说明如何将复杂的技术文档转化为引人入胜的产品解释。视觉美学应具有指导性和细节性，结合HeyGen的媒体库/素材支持来说明概念，并同步字幕/说明以增强理解。音频应平静、清晰且易于跟随，使技术主题易于理解。
制作一个45秒的有影响力的宣传视频，面向全球科技公司和本地化团队，展示逼真的AI语音如何跨越语言障碍。视觉风格应时尚且创新，展示一个使用HeyGen语音生成的AI化身以不同语言讲话。音频应清晰且高保真，突出在各种语言环境中自然和真实传递的先进能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何确保生成视频中的AI语音和AI化身逼真生动？
HeyGen利用先进的AI化身生成技术和复杂的语音生成，制作出高度逼真的AI化身和自然的语音。这种承诺确保您的视频专业、引人入胜，并有效传达您的信息。
HeyGen能否集成到现有的创作者工作流程中以实现高效的AI视频编辑？
是的，HeyGen被设计为无缝融入创作者的工作流程，提供直观的AI视频编辑工具。它提供全面的媒体库、纵横比调整和便捷的导出选项，以简化您的视频制作过程。
HeyGen提供哪些功能来将文本转化为视频内容？
HeyGen提供强大的文本转视频功能，允许用户轻松地从脚本直接生成视频。这包括自动语音生成、字幕创建以及访问多样化的视频模板，以快速将您的文本创意转化为视觉效果。
企业如何使用HeyGen定制他们的营销视频？
HeyGen通过广泛的定制选项赋予企业创建独特营销视频的能力。用户可以应用品牌控制来添加标志和颜色，从各种视频模板中选择，并高效地制作符合其独特品牌形象的引人入胜的产品解释。