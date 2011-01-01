AI驱动的教程视频平台，轻松学习
轻松创建引人入胜的培训视频。我们的AI驱动平台使用从脚本到视频的技术，将您的想法转化为强大的教程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过这段为“学习与发展团队”和“员工培训”计划设计的60秒教学视频，简化企业“培训视频”的制作。设想一个专业的企业美学，配以自信权威的声音，利用HeyGen逼真的“AI化身”提供一致的高质量内容，无需聘请演员或搭建工作室。
提升您的“客户教育”并大幅减少“减少支持工单”的数量，使用一个充满活力的30秒视频展示新功能或快速提示。面向客户成功经理和产品营销团队，该视频应采用动态的“引人入胜的视频内容”视觉效果和积极、乐于助人的声音，通过HeyGen的自动“字幕/说明”功能确保最大程度的覆盖和可访问性。
需要快速生成复杂流程或快速公告的“视频文档”？使用HeyGen强大的“AI视频生成器”制作一个简洁的45秒片段。该视频面向软件开发人员和技术作家，采用简约的信息视觉效果和冷静清晰的声音，通过HeyGen预设计的“模板和场景”轻松开始创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI驱动教程视频的创建？
HeyGen是一个AI驱动的教程视频平台，通过将文本转化为引人入胜的视频来简化视频创建。它利用生成式AI平台，结合AI化身和AI语音功能，使用户能够快速从脚本或模板中制作高质量的培训视频和视频文档。这简化了各种需求的视频制作过程。
是什么让HeyGen成为学习与发展和客户教育的理想AI视频平台？
HeyGen是学习与发展团队和客户教育的理想AI视频平台，因为它能够快速制作引人入胜的教程视频和全面的视频文档。其功能支持员工培训、合规培训和客户成功计划，帮助减少支持工单。平台的易用性使其非常适合创建逐步用户指南。
HeyGen能否使用AI化身和自定义品牌创建视频文档？
是的，HeyGen使用户能够使用AI化身和全面的品牌控制创建专业的视频文档。您可以轻松将文本转化为视频，整合您的标志和品牌颜色，并利用各种模板在所有视频制作中保持一致的品牌形象。这确保了所有教程视频符合您的组织标准。
HeyGen是否支持多语言教程视频的创建？
当然，HeyGen旨在支持多语言的视频制作，使其成为面向全球观众的多功能AI视频生成器。该平台提供先进的AI语音功能，并自动生成字幕和说明，确保您的教程视频在全球范围内具有可访问性和影响力。这一功能大大扩展了您的客户教育和培训视频的覆盖范围。