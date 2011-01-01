AI驱动的L&D团队培训视频平台
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的实用教程视频，针对被视频制作压得喘不过气的小企业主和内容创作者。视觉上应展示HeyGen内视频制作过程的简洁、逐步演示，配以友好、指导性的旁白引导观众。此视频将展示如何利用HeyGen的从脚本到视频功能，将简单的脚本转化为精美的培训视频，简化内容创作以实现有影响力的学习。
开发一个30秒的活力宣传视频，目标是希望快速制作专业视频内容的市场团队和教育工作者。视觉美学应明亮且富有表现力，使用动画元素和清晰的文字覆盖，配以热情、鼓励的旁白。此短片将展示如何轻松利用HeyGen的丰富模板和场景启动任何项目，大幅减少制作时间，同时保持高质量。
制作一个50秒的精致信息视频，面向希望扩大全球培训计划的HR部门和电子学习开发者。视觉上应光滑且专业，展示不同语言的多样化虚拟人，配以令人安心且权威的旁白。视频将强调平台的高级语音生成功能如何消除语言障碍，使专业视频制作变得可及且高效，以促进广泛的员工发展。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何改变L&D团队的培训视频制作？
HeyGen通过利用AI虚拟人和AI语音，简化整个视频制作过程，使L&D团队能够轻松创建引人入胜的视频。这使得高质量培训视频的快速内容创作成为可能，无需复杂的拍摄或编辑。
HeyGen提供哪些创意工具来制作引人入胜的视频内容？
HeyGen提供了一套创意工具，包括可定制的模板和强大的脚本创作功能，使用户能够制作专业且引人入胜的视频。您可以轻松地将文本转化为动态视频内容，配以AI虚拟人和语音。
HeyGen是否支持多种语言以促进全球员工发展？
是的，HeyGen支持超过140种语言，使L&D团队能够为多样化的全球员工发展计划创建本地化的培训视频和语音。这确保了个性化的入职培训和全球一致的信息传递。
是什么让HeyGen成为高效的AI驱动培训视频平台？
HeyGen是一个高效的AI驱动培训视频平台，通过利用AI虚拟人和模板，从脚本到最终输出简化视频制作。这显著加快了引人入胜的培训视频的内容创作。