AI驱动的教育视频平台，打造引人入胜的课程

使用AI驱动的文本到视频创作，轻松从脚本生成引人入胜的在线学习视频。

99/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个为企业培训师和人力资源专业人士设计的45秒教学视频，展示快速员工入职培训。视觉风格应专业简洁，旁白直接权威，强调HeyGen高效的模板和场景以及精准的旁白生成，打造有影响力的培训视频。
示例提示词2
开发一个针对语言教师和国际在线学习课程创作者的30秒动态宣传视频，展示多语言教育的力量。使用动态的世界地图视觉效果和复杂、适应性的旁白，展示如何轻松添加字幕/说明文字，并利用AI虚拟形象实现真正全球化的AI驱动文本到视频创作体验。
示例提示词3
设计一个针对小企业主和主题专家的60秒教程视频，他们需要快速创建教学内容。该视频需要现代、简约的设计和友好、亲切的语气，强调集成媒体库/素材支持的便利性以及从脚本到AI教育视频的简单性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI驱动的教育视频平台如何运作

使用我们直观的AI平台，将您的课程转化为引人入胜的专业教育视频，适合各级创作者。

1
Step 1
粘贴您的内容
将您的教育脚本或文本粘贴到平台中。我们的AI驱动文本到视频创作会立即分析它，为您的视频奠定基础。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象库中选择，包括专业教师虚拟形象，以代表您的内容，确保为观众提供一致且引人入胜的展示。
3
Step 3
应用视觉效果和品牌
利用我们的视频模板设计引人入胜的场景。应用您的品牌颜色、标志，并从库中添加相关媒体以增强您的教育视频。
4
Step 4
生成并分享
只需点击一下，即可生成高质量的教育视频。我们的快速视频生成允许您以多种格式导出，以便无缝分发给您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化医疗教育

.

将复杂的医学信息转化为清晰、易懂的教育视频，显著提升医疗培训和理解。

background image

常见问题

HeyGen如何简化教育视频的制作？

HeyGen通过将文本直接转换为引人入胜的AI驱动教育视频，简化了教育视频制作过程。凭借其直观的界面和丰富的视频模板，HeyGen使视频设计和生成变得简单，消除了复杂的制作步骤。

HeyGen提供哪些类型的AI虚拟形象用于教育内容？

HeyGen提供多样化的专业教师虚拟形象，以有效地代表您的品牌并传递教育视频。这些AI虚拟形象让您的课程栩栩如生，确保您的AI教育视频平台始终保持一致和吸引力。

HeyGen是否支持在线学习视频的多语言功能？

是的，HeyGen通过提供强大的旁白生成和字幕功能支持多语言教育。这使您能够轻松制作面向全球观众的培训视频，使您的内容真正具有包容性。

我可以使用HeyGen快速生成AI教育视频吗？

HeyGen专为快速视频生成而设计，允许您从文本脚本高效创建高质量的AI教育视频。这个AI视频生成器显著减少了制作时间，使您的学习材料能够快速部署。