AI驱动的广告视频平台：快速创建成功广告
通过AI化身生成高效广告创意并扩大生产规模，为绩效营销人员节省时间并提高ROAS。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销机构制作一个鼓舞人心的45秒视频，展示HeyGen作为AI视频广告制作工具的强大功能，无需庞大的制作预算即可生成成功的视频广告。视频应采用简洁、专业的美学风格，展示清晰的用户界面，并配以权威的旁白，强调通过HeyGen的文本转视频和旁白生成功能将文本转化为精美视频的效率。
开发一个针对D2C品牌的60秒视频，展示如何轻松测试创意趋势并使用HeyGen制作众多视频变体。该视频需要现代、快速的视觉风格，快速切换不同广告版本，并配以欢快的背景音乐，强调HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能如何简化整个创意测试过程。
设计一个信息丰富的30秒视频，面向内容创作者，强调生成高质量AI广告和广告创意的简单性。视频应具有快速剪辑和清晰的指导语气，确保通过显著显示的字幕/说明提高可访问性。展示HeyGen的媒体库/库存支持如何帮助快速组装专业外观的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进独特UGC风格视频广告和AI化身的创建？
HeyGen通过其先进的AI视频广告制作功能，赋予用户制作真实UGC风格视频广告和动态AI化身的能力。这使得多样化广告创意的视频生成更加高效，能够吸引注意力并推动参与。
我可以使用HeyGen为我的活动生成哪些类型的视频变体？
使用HeyGen，您可以生成众多视频变体以制作成功的视频广告，包括产品视频和推荐视频，利用自定义模板和丰富的媒体库。这种多样性支持创建一系列有效的广告创意，以满足您特定的活动需求。
HeyGen能否帮助定制和品牌化我的AI广告平台广告创意？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制和自定义模板，确保您的AI广告平台广告创意完美契合您的品牌形象。您可以轻松地用您的标志、颜色和特定美学个性化每个视频，以保持品牌一致性。
HeyGen是否简化了整个AI驱动的广告视频创建过程？
HeyGen显著简化了整个AI驱动的广告视频创建过程，作为广告的综合AI工具。从文本转视频生成到旁白创建和字幕包含，HeyGen简化了广告视频的制作，提升了您的创意工作流程。