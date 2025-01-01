AI患者解释视频生成器，助力医学清晰

通过专业配音生成，将复杂的医学信息转化为引人入胜的患者教育。

115/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个1分钟的医疗培训视频，专为新医院员工设计，详细介绍特定的操作流程。内容应高度指导性，采用简洁的视觉风格，通过屏幕文本和精确的音频解说强调关键步骤。这可以通过HeyGen的从脚本到视频功能高效生成，确保所有关键信息准确呈现并附有字幕/说明。
示例提示词2
开发一个45秒的动态医疗营销视频，用于医院推广，展示一个新的健康计划。视觉和音频风格应积极、友好且视觉吸引力强，利用多样化的模板和场景，并由HeyGen媒体库中的引人入胜的素材支持，创造一个吸引公众的易于理解的信息。
示例提示词3
为制药利益相关者制作一个全面的2分钟AI驱动的医疗视频，解释新药的作用机制。风格要求权威且详细的展示，配以精确的视觉辅助，辅以清晰的专家配音。利用HeyGen的从脚本到视频和专业配音生成功能，可以准确而有力地传达复杂的科学数据。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI患者解释视频生成的工作原理

使用AI驱动的工具轻松将复杂的医学信息转化为清晰、引人入胜的患者教育视频，增强理解和依从性。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的医学解释。我们的从脚本到视频功能将无缝地将您的文本转换为视频的基础。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择一个作为您的屏幕主持人，增加人性化的触感并增强患者的参与度。
3
Step 3
生成专业配音
使用我们的配音生成功能自动为您的脚本创建自然的解说，确保清晰和易于访问的沟通。
4
Step 4
导出您的解释视频
完成您的AI医学解释视频，并使用我们的纵横比调整和导出选项下载它们，准备在所有平台上分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建引人入胜的医疗社交视频

.

快速制作引人入胜的短篇AI医学解释视频，用于社交媒体，传播关键健康信息并接触更广泛的受众。

background image

常见问题

HeyGen如何作为AI患者解释视频生成器运作？

HeyGen帮助医疗专业人士创建引人入胜的AI医学解释视频，将复杂的医学信息转化为易于理解的内容。通过HeyGen，您可以利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，快速制作高质量的患者教育内容。

HeyGen能否为医疗营销视频生成专业配音？

是的，HeyGen提供强大的专业配音生成功能，允许您为医疗营销视频制作高质量的音频。只需输入您的脚本，HeyGen的先进AI将生成自然的声音，提升您的AI驱动医疗视频。

HeyGen提供哪些工具用于创建带动画视觉效果的医学培训视频？

HeyGen提供了一整套工具，用于制作有影响力的医学培训视频，包括可定制的AI虚拟形象和多样化的模板和场景库。您还可以无缝地加入动画视觉效果，使复杂的医学信息更具吸引力和可理解性。

HeyGen是否为医疗专业人士提供端到端视频生成？

是的，HeyGen为医疗专业人士提供简化的端到端视频生成过程，使他们能够将复杂的医学信息转化为清晰的AI医学解释视频。这包括从脚本到视频的功能和自动字幕。