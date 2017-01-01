AI合作伙伴赋能生成器：变革您的渠道策略

有效弥合合作伙伴知识差距。通过语音生成快速理解，生成高度个性化的培训模块。

想象一个45秒的活力视频，展示生成式AI如何改变内容创作，为渠道合作伙伴提供个性化内容示例。视觉风格应动态现代，快速剪辑各种示例，配以积极自信的旁白。HeyGen的从脚本到视频功能让生成这些定制资产变得轻而易举。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一个60秒的教学视频，专为销售领导和赋能团队设计，展示AI合作伙伴赋能如何有效弥合合作伙伴培训中的知识差距。视觉风格将是简洁专业的，利用一个引人入胜的AI化身传递关键见解，配以信息丰富的背景音乐。HeyGen的AI化身为复杂主题提供一致的专家演示。
示例提示词2
创建一个30秒的简洁宣传视频，针对营销团队，突出销售资产自动化以提升合作伙伴参与度。美学风格应简洁且以解决方案为导向，配以现代图形叠加和引人入胜的活力旁白。利用HeyGen的模板和场景简化此类有影响力信息的制作。
示例提示词3
制作一个50秒的前瞻性视频，面向高管，详细介绍先进AI合作伙伴赋能生成器的战略优势，包括智能合作伙伴入职。视觉风格将是复杂且前瞻性的，采用高科技动画和权威声音，配以激励人心的音乐。HeyGen的纵横比调整和导出确保这一强大信息无缝传达至所有平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI合作伙伴赋能生成器如何工作

自动化为您的渠道合作伙伴创建个性化销售和培训材料，促进更大的参与和表现。

1
Step 1
选择您的内容需求
首先选择所需的赋能材料类型，例如销售演示、产品更新或培训模块，利用预定义的“模板和场景”。
2
Step 2
生成定制内容
根据您选择的需求和输入，AI将自动生成内容的初稿，利用“从脚本到视频”的功能。
3
Step 3
应用个性化和品牌化
应用您品牌的独特身份，通过“品牌控制”对生成的内容进行必要调整，确保它与您的合作伙伴和信息产生共鸣。
4
Step 4
导出以促进合作伙伴成功
导出最终的高质量赋能材料，经过“纵横比调整和导出”优化，准备好赋能您的合作伙伴并推动他们的参与。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成动态合作伙伴销售资产

制作引人入胜的、AI生成的客户成功案例和销售资料，为合作伙伴提供有效的销售工具。

常见问题

HeyGen如何增强AI合作伙伴赋能计划？

HeyGen利用尖端的生成式AI来改变传统的“AI合作伙伴赋能”，通过自动化“内容创作”。企业可以快速制作高质量、引人入胜的视频“销售资产”，使用AI化身和从简单文本脚本生成的“语音”，显著提升“合作伙伴参与度”。

HeyGen能帮助为渠道合作伙伴创建个性化内容吗？

当然可以。HeyGen使您能够快速生成“个性化内容”，为特定“渠道合作伙伴”定制视频“销售资产”。利用我们的“品牌控制”和可定制的“模板和场景”，确保每条信息都相关且符合品牌，促进更深层次的联系。

HeyGen在改善合作伙伴培训和入职方面扮演什么角色？

HeyGen通过高效创建教育视频模块，显著简化“合作伙伴培训”和“智能合作伙伴入职”。将复杂信息转化为引人入胜的视频课程，配以“从文本到视频”和“字幕/说明”，有效弥合“知识差距”，确保合作伙伴快速掌握。

使用HeyGen进行合作伙伴内容生成有哪些好处？

使用HeyGen进行“合作伙伴内容生成”提供了显著的好处，通过快速“自动化”视频“销售资产”。它确保信息的一致性，使用品牌模板和“从文本到视频”功能，支持高效的“多格式生成”和跨各种平台的分发。