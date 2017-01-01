AI入职视频生成器：快速、引人入胜的员工培训
通过动态、个性化的培训吸引新员工。利用逼真的AI化身创建引人入胜的入职视频，让人印象深刻。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的45秒视频，向小企业主解释一项新的软件功能，采用引人入胜、清晰且权威的AI化身演示。此AI视频生成器提示强调从脚本到视频的文本能力，以打造精准、有影响力的信息，而无需摄像机时间。
制作一个信息丰富的60秒入职视频，旨在教育现有员工关于公司政策更新，采用令人安心且专业的视觉风格，配以人性化的旁白。利用HeyGen的高级旁白生成功能，清晰阐述复杂信息，确保全面的培训体验。
开发一个快速的15秒促销视频预告，面向推出新产品活动的营销团队，要求快速节奏、视觉丰富且令人兴奋的风格，配以充满活力的背景音乐。整合来自媒体库/库存支持的多样化视觉效果，使用AI视频生成器创建高影响力的预览。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的视频制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，能够轻松地将您的创意脚本转化为精美的视频。它利用先进的文本到视频AI技术来动画化角色，并从简单的文本输入中生成引人入胜的内容，从而简化您的制作流程。
HeyGen能帮助我制作引人入胜的入职视频和产品说明吗？
当然可以，HeyGen旨在帮助您创建各种创意内容，包括有效的入职视频和动态的产品说明。该平台提供多样化的模板和AI化身，确保您的信息能够清晰且引人入胜地传达。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产和功能？
HeyGen提供了对多样化创意资产的强大支持，包括高质量的旁白、专业设计的模板和自定义的说话头像。这些功能使您能够轻松打造独特的培训体验和引人入胜的销售演示。
HeyGen是否支持使用AI化身进行独特的视频演示？
是的，HeyGen完全支持整合AI化身来创建独特且个性化的视频演示。您可以从多样化的AI化身中选择或创建自己的化身，从产品说明到培训体验，增强内容的创意影响力。