AI入职介绍视频制作工具为人力资源团队
通过文本转视频将您的脚本转化为引人入胜的内容，轻松大规模制作专业的入职视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的欢迎和信息视频，面向新员工，解释入职初期的关键方面。该视频应利用HeyGen的可定制模板和场景，以保持一致的品牌美感，并生成轻快的旁白以吸引观众。
为新员工制作一段2分钟的详细培训视频，专注于复杂的公司流程。通过使用HeyGen的字幕/说明功能确保可访问性，并通过媒体库/库存支持的相关视觉效果增强理解，呈现清晰明了的音频风格。
设计一段简洁的45秒解释视频，面向人力资源团队，说明如何轻松在各个平台上分发“入职视频”。视频应突出HeyGen的纵横比调整和导出功能，以实现无缝适应，保持动态视觉风格，配以自信和鼓舞人心的声音。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化员工入职视频的制作？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，简化了引人入胜的员工入职视频的制作。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成专业的讲话头像并配以旁白生成，省去了复杂的视频编辑工具的需求。
HeyGen能否帮助人力资源团队高效地扩大入职内容的制作规模？
当然可以。HeyGen提供可定制的模板和高效的工作流程，使人力资源团队能够快速扩大入职内容的制作规模而不影响质量。其直观的平台促进了无缝协作，使新员工培训视频易于更新和分发。
HeyGen为新员工培训视频提供了哪些定制选项？
HeyGen为您的新员工培训视频提供了广泛的定制选项，包括可定制的模板、品牌标识和颜色控制以及丰富的媒体库。您还可以加入屏幕录制并调整纵横比，以完美匹配您品牌的特定要求。
HeyGen为创建AI入职介绍视频提供了哪些技术功能？
HeyGen为AI入职介绍视频提供了一整套技术功能，包括直观的文本转视频功能、先进的旁白生成和自动字幕/说明。这种端到端的功能减少了对传统视频编辑工具的需求，实现了快速和专业的输出。