AI入职介绍视频生成器：快速且简单
轻松创建引人入胜的新员工入职视频。利用我们的强大文本转视频功能，将您的脚本转化为动态视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助创意团队制作引人入胜的入职视频？
HeyGen是一个AI视频创作平台，允许用户为新员工制作动态且引人入胜的入职视频。通过可定制的模板、AI化身和品牌控制，您可以根据公司的独特风格量身定制内容。
HeyGen的文本转视频生成器的核心功能是什么？
HeyGen强大的文本转视频生成器将您的脚本转化为高质量的AI生成视频。它集成了AI生成的旁白和字幕/说明文字，简化了专业内容的制作。
HeyGen能否帮助我在AI视频内容中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将标志、品牌颜色和字体融入到AI视频中。这确保了所有AI生成的内容，包括入职视频，完美符合您的企业形象。
HeyGen平台上是否可以使用AI化身？
是的，HeyGen提供多样化的AI化身，您可以无缝地将其集成到视频中。这些AI化身使您的脚本栩栩如生，使AI入职介绍视频对新员工更具个性化和吸引力。