您的AI全渠道视频创作工具，轻松实现内容无缝生成
轻松生成专业的多平台视频，利用AI虚拟形象吸引您的观众并扩大您的影响力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个为企业培训师和人力资源专业人士设计的45秒教学视频，以简洁、专业的美学风格和冷静、权威的旁白呈现新公司政策。该视频将利用HeyGen的AI虚拟形象，提供一致且专业的内容，确保高质量的视频输出用于内部沟通。
为希望扩大影响力的内容创作者和播客制作一个60秒的叙述视频，展示多平台分发内容再利用的力量。采用故事叙述的视觉风格，结合真实的镜头和清晰的口语，并通过HeyGen的自动字幕功能，最大化在各个平台上的可访问性和参与度。
开发一个针对电商企业和产品广告商的30秒产品发布视频。该视频应具有明亮、视觉吸引力和充满活力的风格，配以欢快的音乐，强调可用的定制选项。展示HeyGen的模板和场景如何快速创建视觉上令人惊叹的视频，吸引观众并激发兴趣，作为AI全渠道视频创作解决方案。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化高质量AI视频创作？
HeyGen使用户能够高效地制作引人入胜的高质量视频输出。我们的AI视频生成器简化了从脚本到最终渲染的整个过程，使专业的AI视频创作对所有人都可及。
HeyGen能帮助我用AI虚拟形象创建引人入胜的视频吗？
当然可以！HeyGen允许您使用多样化的AI虚拟形象设计引人入胜的视频。通过专业的模板和定制选项，您可以调整内容以真正引起观众的共鸣。
HeyGen的文本转视频内容生成方法是什么？
HeyGen的高级文本转视频功能可以轻松地将您的脚本转化为动态视频，促进自动化内容创作。此功能非常适合将博客或文章的内容再利用为引人入胜的视觉叙述。
HeyGen支持创建定制的社交媒体视频吗？
是的，HeyGen旨在帮助您创建具有广泛定制选项的有影响力的社交媒体视频。您可以应用品牌控制、添加标志并调整纵横比，以确保您的内容在各种平台上完美优化。