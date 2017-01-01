AI营养生成器：个性化餐饮计划
通过我们的AI营养生成器，创建您的理想饮食计划，并通过HeyGen的引人入胜的AI虚拟人提供个性化的餐饮计划和指导。
开发一个90秒的教学视频，面向健康科技开发者和产品经理，展示“即时食物识别”API与现有平台的无缝集成，实现精确的“营养追踪”功能。视觉上应动态且以工作流程为导向，展示API调用和数据流的步骤，配以轻松而专业的旁白。使用HeyGen的AI虚拟人清晰且有趣地呈现集成步骤。
制作一个2分钟的教育视频，面向医疗专业人士和健康平台提供商，详细介绍AI营养生成器如何创建和管理“营养用户档案”以提供高度“个性化的饮食”。视觉上采用详细的教育性分屏方法，对比输入参数如“饮食过滤器”和“宏量营养素目标”与个性化餐食输出，配以冷静而权威的旁白。利用HeyGen的旁白生成功能，确保一致且高质量的音频解说。
设计一个45秒的快速指南视频，面向数据分析师和营养师，突出高效的“PDF导出”功能，用于访问AI系统生成的“详细营养信息”和“宏量营养素分解”。视觉风格应清晰且以数据为中心，快速切换展示各种数据点和专业报告布局，配以自信、简洁的旁白。整合HeyGen的字幕/说明文字以增强可访问性并在屏幕上澄清关键数据点。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何生成AI虚拟人并将文本转换为视频？
HeyGen利用先进的深度学习模型来创建高度逼真的AI虚拟人，并将书面脚本转化为引人入胜的视频内容。我们复杂的文本转视频引擎自动同步生成的旁白与虚拟人的动作，简化您的创作流程。
HeyGen提供哪些技术控制来定制视频品牌？
HeyGen为用户提供广泛的品牌控制，能够将自定义标志、特定品牌颜色和首选字体无缝集成到生成的视频中。这确保了所有视觉通信严格遵循品牌指南。
HeyGen能否将现有的媒体资产整合到AI生成的视频中？
是的，HeyGen提供了一个综合媒体库，供用户上传和管理其专有的图像、视频片段和音频文件。此功能与访问多样化的库存媒体相结合，促进了AI驱动的视频制作的丰富定制和增强。
HeyGen是否支持多种视频格式的导出？
HeyGen提供强大的功能来优化跨多个平台的视频输出。用户可以精确调整纵横比并从多种导出格式中选择，确保高质量、适应性强的内容交付，以适应任何预期的观看环境。