全球营销的AI多语言宣传视频制作器
利用强大的从脚本到视频功能，快速生成吸引人的本地化宣传视频，适用于全球任何受众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对市场营销专业人士的90秒宣传视频，展示“AI多语言宣传视频制作器”的强大功能。视频应展示多样化的“AI化身”进行全球产品发布，采用动态视觉风格，快速剪辑和欢快的背景音乐，突出无缝本地化。
为全球企业开发一个详细的2分钟视频，重点介绍“AI视频平台”的高级“旁白生成”功能，以满足复杂的本地化需求。视觉和音频风格应高雅，展示一家跨国公司如何轻松扩展到新市场，使用完美同步的多语言旁白进行“AI视频平台”内容的案例研究。
为中小型企业制作一个45秒的实用教程视频，展示如何创建高效的“培训视频”。该视频应演示如何轻松定制预构建的“模板和场景”，快速制作高质量、简单明了的内容，具有清晰的视觉风格和易于理解的解说。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI多语言宣传视频制作器运作？
HeyGen通过使用AI化身和先进的从脚本到视频技术，将脚本转化为高质量的视频内容，帮助用户创建引人入胜的宣传视频。这个AI视频平台支持多语言视频创作和旁白，简化了全球受众的本地化过程。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产？
HeyGen提供了多种可定制的模板和逼真的AI化身，可以集成到您的视频中。用户还可以利用广泛的视频编辑功能，包括品牌控制，以高效地制作专业的营销内容。
HeyGen能否直接将脚本转换为带旁白的视频？
当然可以，HeyGen通过直接将您的脚本转换为视频，并配有AI生成的旁白和字幕，简化了这一过程。这一功能显著增强了视频营销自动化和本地化工作，允许快速创建内容。
使用HeyGen的AI视频平台可以创建哪些类型的视频？
HeyGen的多功能AI视频平台支持创建多种视频内容，包括产品视频、培训视频和社交媒体视频广告。其强大的视频编辑功能和媒体库提供了制作有影响力的营销内容所需的一切。