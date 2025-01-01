AI多语言宣传视频生成器：更快走向全球
立即触达全球观众。使用AI生成多语言配音的专业宣传视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的引人入胜的介绍视频，面向小型企业，展示快速宣传视频制作，使用明亮、易于理解的视觉效果和可定制的模板，以友好、充满活力的语气制作专业视频，全部由简单的文本转视频功能驱动。
为正在国际扩展的电商店铺制作一段2分钟的电影级产品聚焦视频，突出AI视频生成器的强大功能，创造出工作室级别的视觉效果，配有真实的多语言配音，由逼真的AI化身呈现，并通过媒体库/素材支持增强，确保高影响力的宣传内容。
为希望简化视频营销策略的企业生成一段45秒的教学视频，包含快速的信息图形和自信的旁白，详细说明如何通过简单的文本提示快速转化为完全本地化的内容，配有自动字幕/说明文字，最大化效率和全球吸引力。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化专业视频制作？
HeyGen利用先进的生成媒体和AI视频生成器，允许用户将简单的文本提示转化为精美的专业视频。这个自动化的编辑过程简化了制作，节省了企业和营销机构的大量时间和资源。
HeyGen为全球内容提供了哪些多语言功能？
HeyGen作为AI多语言宣传视频生成器，提供强大的功能以轻松实现内容本地化。用户可以创建多语言配音，涵盖多种口音和语言，确保他们的专业视频能够引起全球多元化观众的共鸣。
HeyGen能否创建定制的AI化身以实现独特品牌化？
是的，HeyGen是领先的AI化身平台，能够创建定制的AI化身，增强所有专业视频的品牌一致性。此功能与可定制的模板无缝集成，使企业能够轻松保持工作室级别的视觉效果。
如何使用HeyGen将脚本转化为视频？
HeyGen简化了从脚本到视频的过程，允许您将简单的文本提示或完整的脚本直接转化为动态的宣传内容。其先进的AI生成专业视频，配有配音和同步的视觉效果，随时准备好面向您的观众。