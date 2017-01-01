制作一个1分钟的教学视频，目标受众为需要快速展示其移动应用新功能的软件开发人员和产品经理。视觉风格应简洁且技术性强，强调UI的清晰度，配以细微的动画，并伴有精准且权威的旁白。展示“AI移动应用演示生成器”如何通过“从脚本到视频”的功能，利用简单的文本输入自动创建引人入胜的“移动应用演示”，大幅缩短制作时间。

生成视频