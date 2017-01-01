AI移动应用演示生成器：即时解释视频
通过从脚本到视频的功能快速制作专业的产品解释视频，无需编码。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个1.5分钟的视频，面向SaaS产品团队和UX/UI设计师，展示一个先进的“产品演示视频制作器”如何简化“用户引导”。该视频应具有动态的视觉风格，应用屏幕之间的过渡流畅，并配有引人入胜、积极向上的旁白。突出使用“AI化身”展示关键功能的优势，使复杂的产品功能易于新用户理解。
为销售团队和业务发展经理开发一个2分钟的说服性视频，旨在通过引人注目的“移动应用演示”增强“销售支持”。视觉呈现应精致且专业，利用分屏对比展示价值，配以自信且清晰的旁白。强调使用“语音生成”功能轻松生成专业音频，确保所有销售资产中的品牌信息一致。
为企业家和技术作家制作一个1分钟的解释视频，他们需要在没有广泛技术技能的情况下创建“互动产品演示”。视觉风格应清晰且逐步展示，展示直观的界面导航，配以冷静、信息丰富的声音。重点介绍“模板和场景”如何简化创建过程，使用户能够快速为其“AI应用生成器”项目制作高质量的演示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进AI移动应用演示的创建？
HeyGen通过其AI视频创建平台赋能用户创建引人入胜的移动应用演示。借助从文本到视频的功能和AI化身，您可以快速将应用功能转化为引人入胜的产品解释视频，无需编码。
HeyGen能否与现有的产品演示视频创建工作流程集成？
是的，HeyGen旨在简化您的产品演示视频创建过程。我们的平台支持多种集成，允许您将AI主持人和复杂的视频模板无缝融入现有的销售支持和用户引导策略中。
HeyGen上有哪些AI功能可以增强产品演示？
HeyGen利用先进的AI化身和强大的语音生成功能来提升您的互动产品演示。这允许动态的文本到视频转换，确保您的产品解释视频专业且引人入胜。
使用HeyGen进行原型设计或演示视频是否需要编码知识？
绝对不需要。HeyGen被设计为一个直观的AI视频创建平台，无需编码。您可以利用现成的视频模板和AI主持人高效地构建引人入胜的移动应用演示和原型视频。