AI移动广告生成器：快速创建高转化广告
通过HeyGen的从脚本到视频功能，转变您的广告创作，生成引人入胜的视频广告，提升广告优化和广告支出回报率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态视频，面向数字营销人员和电商品牌，展示高效快速地制作高质量视频广告。视觉美学应简洁专业，具有流畅的过渡和有冲击力的屏幕文字，配以自信权威的旁白和现代乐器音乐。强调HeyGen作为AI视频广告制作工具的能力，利用语音生成和丰富的媒体库/素材支持，在几分钟内制作出引人注目的视频广告。
为社交媒体经理和内容创作者制作一个60秒的教学视频，展示如何创建真实的AI生成UGC风格广告。视觉方法应贴近生活且略显随意，使用流行的背景音乐和友好对话式的旁白。展示HeyGen现成的模板和场景功能，快速定制，并展示如何自动添加字幕/说明文字以增强观众对广告模板的参与度。
为品牌经理和广告代理商开发一个精致的30秒视频，专注于在所有广告活动中实现完美的品牌一致性。视觉风格应干净且具有企业感，配以优雅的动态图形和高雅的背景音乐，由权威的旁白解说。展示HeyGen如何在各种平台上实现无缝广告创建，突出不同社交媒体尺寸的纵横比调整和导出功能，并使用AI化身代表多样化的品牌代言人。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化引人注目的AI视频广告的创建？
HeyGen作为一个直观的AI视频广告制作工具，允许用户轻松地从简单的脚本生成高质量的视频广告。利用我们丰富的广告模板库和AI化身，简化您的广告创作过程，快速制作出引人入胜的内容。
HeyGen能否生成适合不同平台的多样化广告创意？
当然可以。HeyGen使您能够制作多种广告创意，包括视频广告和图片广告，并为Meta和TikTok等平台提供灵活的纵横比调整。这确保了您的AI生成UGC和其他创意在任何展示位置都能保持视觉冲击力。
HeyGen提供哪些创意资产来增强我的移动广告生成器项目？
HeyGen提供了一套强大的创意资产，包括逼真的AI化身、全面的媒体库和先进的语音生成功能。这些功能使您能够为移动广告生成器项目打造独特的视觉效果和叙述，甚至可以模拟虚拟拍摄。
HeyGen如何确保我所有广告活动的品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在每个视频中整合您的标志、品牌颜色和一致的AI化身。这确保了所有广告创意保持一致且专业的外观，在所有平台上强化您的品牌形象。