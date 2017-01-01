想象一个30秒的视频，目标是那些被工作压得喘不过气的小企业主和创业者，他们正为写作障碍而苦恼。视觉风格应充满活力和积极向上，从沮丧的表情过渡到清晰的时刻，配以鼓舞人心、友好的旁白。这个视频将展示HeyGen的AI使命宣言生成器如何快速将模糊的想法转化为强有力的目标，突出使用我们的从脚本到视频功能的简便性，以生动呈现他们的信息并节省时间。

