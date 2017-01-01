AI微培训视频生成器用于快速微学习
快速创建专业微学习视频，适用于L&D，具有可定制的AI化身。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个信息丰富的60秒培训视频，面向现有用户和潜在客户，展示新软件功能的无缝集成。视觉风格应简洁现代，主要展示动态屏幕录制和UI/UX演示，可能由AI化身指出关键元素。使用HeyGen的文本转视频功能，从脚本生成简洁、引人入胜的叙述，确保关键点通过屏幕字幕/说明突出显示。
制作一个简洁的30秒视频，提醒所有员工关于一项重要的公司安全协议。视觉风格需要直接且高度吸引人，利用HeyGen的多样化模板和场景，使用明亮的颜色和最少的文字覆盖，以达到最大效果。权威但令人安心的AI语音应传达信息，确保立即理解和记住这一重要的培训信息。
制作一个50秒的视频，针对L&D专业人士和人力资源经理，强调微学习在电子学习计划中的效率和影响。视觉美学应干净专业，结合信息图表风格元素和权威的AI化身展示关键统计数据。音频必须由信息丰富的AI语音生成，最终输出应适合各种平台，使用纵横比调整和导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化微学习的创意内容创作？
HeyGen通过其丰富的模板库和强大的自定义选项，帮助用户简化微学习视频的创意内容创作。您可以轻松地将培训视频定制为您的品牌，轻松制作动态且引人入胜的AI驱动内容。
HeyGen能否为培训视频生成逼真的AI化身和语音？
是的，HeyGen专注于直接从您的文本生成逼真的AI化身和高质量的AI语音。这种创新的文本转视频功能使您能够制作具有多样化AI主持人和真实声音的专业培训视频。
是什么让HeyGen成为L&D专业人士的理想AI视频平台？
HeyGen是L&D专业人士的理想AI视频平台，因为它能够快速制作引人入胜的微学习视频。它简化了有效电子学习内容的创建，使得通过AI化身和现成模板进行高效的培训交付成为可能。
HeyGen是否支持高质量和多语言视频制作？
当然，HeyGen支持高质量视频的制作，包括4K导出选项以确保视觉卓越。此外，其功能还扩展到创建带有自动字幕的多语言视频，增强了全球观众的可访问性和覆盖面。