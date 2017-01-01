AI微学习生成器：快速创建引人入胜的课程
通过我们的AI课程创建器轻松设计互动课程和引人入胜的学习材料，利用从脚本到视频的动态内容生成。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为寻求提高学习者参与度的教育工作者和企业培训师开发一个45秒的互动视频。该视频应展示一个专业的AI化身，引导观众使用AI测验生成器创建互动课程，音频风格应轻快、鼓舞人心，图形应明亮现代。强调语音生成的简便性，以个性化学习体验。
为内容创作者和企业家打造一个60秒的电影叙事，帮助他们扩大在线课程的规模。视频应展示如何创建和全球分发个性化学习路径，展示多样化的学习者从内容中受益。温暖、激励人心的声音配以环境背景音乐和清晰的字幕/说明文字将增强可访问性，并通过丰富的媒体库/素材支持多样化视觉效果。
为新手课程创建者的个体创业者和小企业主设计一个简洁的15秒教学视频。这个简单的视频将展示使用AI课程创建器的简便性，重点展示清晰的分步视觉风格和友好、令人安心的声音。预设计模板和场景的使用应被视觉突出，作为课程开发的快速起点。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何简化AI微学习课程的创建？
HeyGen作为AI微学习生成器，简化了开发简洁、引人入胜的在线课程的过程。它允许内容创作者快速将脚本转化为视频内容，配有AI化身和语音旁白，非常适合简短内容和知识保留。
HeyGen可以用于开发全面的在线课程吗？
是的，HeyGen是一个强大的AI课程创建器，能够开发超越微学习的引人入胜的学习材料。其功能支持创建适合企业培训或客户培训的互动课程，增强学习者的参与度。
HeyGen为课程开发提供了哪些内容生成功能？
HeyGen提供强大的内容生成工具，包括AI化身和语音生成的文本到视频功能。用户可以利用模板、媒体库支持和品牌控制来制作高质量、专业的视频课程。
HeyGen是否支持在线课程的个性化学习路径？
HeyGen作为一个有效的AI课程生成器，支持创建在线课程的个性化学习路径。这使其成为满足客户培训、员工培训和技能发展等多样化需求的理想平台，最终提升知识保留和学习者参与度。