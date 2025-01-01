AI市场商品视频制作工具：提升您的电商销售
通过可定制的模板在几分钟内生成引人入胜的商品视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为在线市场供应商和数字营销人员开发一个充满活力的45秒视频，展示如何快速创建多个“商品视频”。采用动态视觉风格，快速切换各种产品示例，并配以充满活力的背景音乐。该视频应强调HeyGen作为“AI市场商品视频制作工具”的作用，展示“AI虚拟形象”如何生动地展示产品，以及使用“模板和场景”进行批量创作的高效性。
示例提示词2
制作一个鼓舞人心的60秒视频，面向希望将静态图像转化的企业家和创意机构。视觉风格应具有变革性，配以流畅的过渡和引人入胜的动画，并配以振奋人心的免版税背景音乐。展示HeyGen作为“AI图像转视频生成器”的强大功能，通过利用广泛的“媒体库/素材支持”和自动生成的“字幕/说明”将普通照片转化为“动态视频”，讲述引人入胜的产品故事。
示例提示词3
制作一个简洁的15秒视频，目标是寻求高效营销解决方案的社交媒体经理和内容创作者。视频应采用快速、时尚的视觉风格，配以鲜艳的色彩和吸引眼球的屏幕文字，并配以现代、简短的音频片段。突出HeyGen作为“AI营销视频制作工具”的作用，展示“模板和场景”结合“纵横比调整和导出”如何快速适应各种社交媒体平台，提升“社交媒体”营销活动。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化营销的AI视频生成？
HeyGen使用户能够轻松创建专业的AI营销视频，利用AI生成的脚本和大量可定制的模板。这使得无需丰富的编辑经验即可制作出吸引观众的动态视频。
我可以使用AI虚拟形象增强我的商品视频吗？
可以，HeyGen提供了一系列逼真的AI虚拟形象，可以为您的商品视频增添生动的个性化元素。您可以自定义他们的外观和声音，以完美契合您的品牌信息。
HeyGen提供了哪些创意工具来将图像转化为动态视频？
HeyGen使用先进的AI将静态图像转化为引人入胜的视频，非常适合产品演示或引人入胜的视频导览。利用Ken-burns风格的缩放效果和高级透视运动等功能，创造沉浸式的电影视频。
HeyGen如何帮助我快速创建独特且吸引人的视频内容？
HeyGen通过用户友好的拖放编辑界面和丰富的可定制模板简化了创意内容的制作。这使得视频制作变得快捷高效，能够为各种平台生成动态视频。