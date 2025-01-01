AI市场列表视频生成器：提升您的销售
使用我们的文本转视频功能即时生成引人入胜的产品列表视频，提升您的电商店铺的参与度和转化率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主制作一个专业且友好的45秒教程风格视频，展示如何轻松创建引人入胜的社交媒体视频。视觉风格应清晰简洁，包含通过字幕/标题生成的屏幕文字叠加和温暖的旁白。强调使用HeyGen的模板和场景，快速制作高质量内容，无需任何视频编辑技能。
设计一个针对营销团队的60秒动态教学视频，展示如何通过视频自动化扩大视频内容制作。视觉风格应现代且节奏快，结合多样的AI化身展示不同的产品特性或优势，配以清晰的旁白。突出使用HeyGen的AI化身和媒体库/素材支持的效率，以在众多活动中保持品牌一致性。
为新晋在线企业家，特别是电商卖家，开发一个鼓舞人心的30秒介绍视频，帮助他们提升产品列表。视觉风格应简单明了且富有吸引力，展示一个友好的语音引导的分步过程。重点介绍HeyGen的文本转视频和纵横比调整及导出功能，如何轻松创建引人注目的视频广告，简化整个内容创作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化产品列表的视频创作？
HeyGen利用其先进的AI视频生成器将文本脚本转化为引人入胜的产品列表视频。用户可以选择各种AI化身和旁白，即使没有视频编辑经验也能轻松制作创意内容。
我可以定制HeyGen创建的视频以匹配我的品牌吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的创意控制，允许您使用品牌控制来调整标志和颜色，并整合您自己的媒体。您还可以利用多样的视频模板和访问素材库，以确保您的AI生成视频完美契合品牌形象。
是什么让HeyGen成为生成AI市场列表视频的理想选择？
HeyGen专为AI市场列表视频生成器而设计，使电商卖家能够轻松创建高转化的产品列表。其功能确保您的视频在各种平台上得到优化，帮助您推动更多销售并提升内容创作。
HeyGen是否支持多语言和AI视频的导出选项？
是的，HeyGen支持多语言旁白并提供字幕/标题以扩大您的影响力。您还可以轻松调整纵横比并以多种格式导出AI视频，确保您的创意内容适合任何平台。