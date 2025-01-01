终极AI营销视频制作工具为您的业务助力

通过可定制的模板和场景轻松创建专业营销视频，讲述您的故事。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个1分钟的教学视频，专为内容创作者和营销专业人士设计，展示如何将书面内容转化为引人入胜的营销视频。视频应采用清晰、信息丰富的视觉风格和专业的旁白，强调无缝的“从脚本到视频”功能，展示自动生成的脚本和拖放编辑器如何让用户快速从文本生成视频，简化他们的视频创作流程。
示例提示词2
创建一个45秒的宣传视频，针对营销机构和企业沟通团队，突出所有视频内容中的品牌一致性。视觉和音频风格应干净、企业化且引人入胜，配有权威的旁白。展示HeyGen丰富的“模板和场景”库，强调品牌模板和团队协作功能如何让您轻松定制和快速部署高质量的品牌视频。
示例提示词3
为企业客户和全球品牌开发一个全面的90秒培训视频，展示先进的本地化能力。采用精致、复杂的视觉风格，配有多语言旁白和动态文本显示。重点介绍HeyGen的AI视频编辑器中的“旁白生成”和“字幕/标题”功能如何实现视频在不同市场的无缝再利用，确保个性化视频和全球活动的广泛覆盖。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI营销视频制作工具的工作原理

释放AI的力量，轻松制作引人入胜的营销视频，与您的观众产生共鸣并推动参与。

1
Step 1
创建您的脚本
使用AI生成引人入胜的视频脚本或粘贴您自己的。我们平台的“从脚本到视频”功能可立即将您的文本转换为动态视频基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的逼真“AI化身”中选择来传达您的信息。这些可定制的角色增强了您的视觉故事，并有效地与观众建立联系。
3
Step 3
应用您的品牌
通过使用“品牌控制（标志、颜色）”来整合您的视觉资产，强化您的身份。这确保每个营销视频都与您的品牌美学无缝对接。
4
Step 4
导出您的视频
使用“纵横比调整和导出”完成您的专业视频。无缝交付您的内容，优化适用于各种平台，有效扩大视频交付范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI视频展示客户成功

开发引人入胜的AI视频，有效分享客户推荐，建立信任并展示您的品牌价值。

常见问题

HeyGen的AI视频制作工具如何简化视频创作过程？

HeyGen的AI视频制作工具通过让用户从文本脚本生成专业视频，利用先进的AI驱动工具来简化视频创作。其直观的拖放编辑器和自动生成的脚本使得无需广泛的技术专长即可高效制作视频。

HeyGen中AI化身和视频品牌化有哪些定制选项？

HeyGen提供广泛的AI化身和品牌化定制选项，允许您从多样化的选项中选择并应用品牌的颜色和标志。这确保了您的专业视频在所有平台上通过品牌模板保持一致的视觉识别。

HeyGen是否支持营销视频制作的协作工作流程？

是的，HeyGen旨在促进无缝的团队协作，使其成为企业级的AI工具，用于营销视频制作。团队可以高效地协作项目，确保品牌控制和所有营销内容的一致信息传递。

HeyGen能否为全球观众生成本地化内容和旁白的视频？

当然，HeyGen在生成本地化视频内容方面表现出色，支持超过140种语言的旁白，以及自动字幕和标题。这一功能使企业能够创建与多元化全球观众产生共鸣的个性化视频。