AI营销活动视频制作工具：快速创建成功广告
使用逼真的AI化身为所有平台制作高效的视频广告，并即时为您的营销活动创建引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
在为数字营销机构和内容创作者制作的45秒视频中突出全球影响力。这款现代、简洁设计的视频将展示逼真的“AI化身”如何有效地在每种语言中本地化信息，打破沟通障碍。音频应具备清晰的多语言传递，强调HeyGen先进的“AI化身”功能。
电子商务企业和品牌如何提高社交媒体参与度？制作一个1分30秒的动态视频，展示使用HeyGen多功能“模板和场景”功能进行“视频广告优化”，目标是社交媒体广告商。使用分屏视觉对比展示设计精良广告的即时影响，配以权威且引人入胜的声音，解释如何成为顶级“营销视频制作人”。
通过详细的2分钟视频告知产品经理和广告专业人士如何简化广告创建过程。这个信息丰富的片段应直观展示利用“AI自动生成脚本”大规模“创建视频广告”的效率。保持冷静、指导性的语气，突出HeyGen的“从脚本到视频”功能，以快速有效地生成内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何让用户即时创建营销活动的视频广告？
HeyGen通过使用AI自动生成脚本将文本转换为视频，简化了即时创建视频广告的过程。这使品牌和机构能够快速制作高质量的营销视频，以进行有效的营销活动。
HeyGen的AI化身可以定制用于多样化的营销视频吗？
是的，HeyGen提供一系列逼真的AI化身，可以集成到您的营销视频中，包括UGC视频风格。这些化身提供品牌控制，确保您的内容在社交媒体广告和其他平台上真实地引起共鸣。
HeyGen为全球视频广告优化提供了哪些技术能力？
HeyGen提供了强大的视频广告优化技术能力，包括语音生成和字幕/说明。这使您能够在每种语言中本地化您的AI营销视频，确保成功的视频广告有效地覆盖全球受众。
HeyGen为创建引人入胜的社交媒体广告提供了哪些功能？
HeyGen作为一个全面的营销视频制作工具，帮助内容创作者使用各种模板和场景创建针对社交媒体优化的视频广告。它包括从脚本到视频和纵横比调整等功能，以实现多样化的内容。