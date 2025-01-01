AI营销活动视频生成器，打造惊艳广告
将您的创意转化为引人入胜的视频广告。利用从脚本到视频的文本转换，立即为您的所有营销工作创建高影响力、成本效益高的活动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销机构和自由职业营销人员设计一个专业且精致的45秒视频，展示AI视频广告制作工具在客户活动中的强大功能。音频应配有激励人心的背景音乐和自信的旁白，而视觉效果则展示各种可定制模板和场景之间的优雅过渡。展示HeyGen强大的旁白生成功能如何确保所有项目的高质量品牌信息传达。
这个60秒的提示专为社交媒体经理和内容创作者量身定制，展示了AI视频创作在各种平台上的快速、视觉丰富的演示。使用流行的声音和多样化的场景保持参与度，突出HeyGen在完美唇同步和自动生成字幕/说明文字方面的能力。视频还应展示高效的纵横比调整和导出，以实现无缝的跨平台共享。
电子商务企业和产品营销人员会欣赏这个精致、时尚的30秒提示，专注于快速创建产品发布和促销的AI广告。视频应配有说服力的专业旁白和清晰的视觉效果，展示用户如何将产品描述转化为引人注目的视频广告。强调利用从脚本到视频的文本转换的简便性，并整合HeyGen广泛的媒体库/库存支持中的高质量视觉效果，以创建有影响力的活动。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化营销活动的AI视频创作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，简化了整个AI视频创作过程，使用户能够将脚本转化为引人入胜的视频广告，配有可定制的模板和逼真的AI化身，大大提升了营销效果。
HeyGen能为我的视频广告创建逼真的AI演员吗？
是的，HeyGen提供了多种逼真的AI演员和AI化身，帮助您制作引人注目的视频广告和多样化的营销内容，无需传统的拍摄或选角，使您的活动更加生动。
HeyGen在创建视频广告方面提供了哪些好处？
HeyGen是一个强大的AI视频广告制作工具，提供了一种成本效益高且节省时间的方式来生成高质量的视频广告。其功能包括可定制的模板和AI视频编辑器，简化了社交媒体和其他平台内容的制作。
HeyGen如何提升我的AI营销活动？
HeyGen通过作为一个高效的AI营销活动视频生成器来提升AI营销活动。它允许快速创建内容，使用户能够制作大量带有AI化身的视频广告，甚至可以集成产品链接，所有这些都旨在提高各个渠道的参与度。