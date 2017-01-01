AI营销活动生成器，打造更智能的策略

轻松设计有效的营销策略。我们的AI工具简化内容创作，为您的活动提供现成的模板和场景。

想象一个针对小企业主和市场经理的30秒动态视频，展示AI营销活动生成器如何简化他们的工作。视觉风格应明亮且充满活力，配以积极自信的旁白，演示HeyGen的从脚本到视频功能如何轻松将他们的活动创意转化为引人入胜的内容，帮助他们精准触达目标受众。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个为数字营销人员和代理机构设计的45秒视频，突出AI在各大社交媒体平台上增强内容创作的强大功能。使用现代、简洁的图形和鼓舞人心的音乐，配以专业的旁白，展示HeyGen的AI化身和多样化的模板和场景如何提供无尽的视觉故事讲述可能性。
示例提示词2
为营销专业人士和企业家创建一个60秒的信息视频，详细说明强大的营销活动生成器如何革新他们对广告文案和电子邮件营销等特定资产的处理方式。视频应具有清晰的演示视觉效果和友好、清晰的旁白，展示HeyGen如何自动添加字幕并利用其广泛的媒体库/素材支持来丰富他们的活动。
示例提示词3
为忙碌的营销人员和初创公司创始人制作一个快节奏的30秒视频，强调AI营销策略生成器如何优化活动以快速部署。通过高能量的视觉效果和激励性的旁白，这个视频将展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何确保内容完美适应任何平台，证明在瞬间生成全面策略的效率。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI营销活动生成器的工作原理

轻松创建和执行引人入胜的营销活动，利用AI将您的策略转化为适用于每个渠道的内容。

1
Step 1
创建您的活动策略
首先概述您的活动目标和目标受众。AI营销活动生成器协助开发强大的营销策略，确保您的基础元素优化成功。
2
Step 2
生成多样化的内容资产
利用AI生成广泛的内容，从引人注目的广告文案到吸引人的视频脚本。此步骤专注于生成高质量、量身定制的内容，与您的受众产生共鸣。
3
Step 3
定制和品牌化您的信息
个性化您的活动元素以符合您品牌的独特身份。利用HeyGen的品牌控制，如标志和颜色，确保所有生成资产的一致和专业外观。
4
Step 4
选择分发渠道
通过使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，为各种平台准备您的内容。选择您偏好的渠道，如电子邮件营销或社交媒体平台，以有效地触达和吸引您的目标受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事视频

利用AI驱动的视频有效讲述客户成功故事，为您的品牌建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何简化营销活动的创建？

HeyGen作为一个“AI营销活动生成器”，使用户能够快速制作高质量、量身定制的内容以满足多样化的推广需求。它利用“AI驱动工具”的能力简化“内容创作”，允许完全自定义的活动与您的目标受众产生共鸣。

HeyGen能否帮助我为社交媒体平台和着陆页创建引人注目的视觉内容？

当然可以。HeyGen将文本转化为引人入胜的视频，包含AI化身和动态场景，非常适合在“社交媒体平台”上吸引观众并丰富您的“着陆页”。这一功能显著增强了您创建引人注目的营销活动文案和视觉“内容创作”的能力。

HeyGen提供了哪些品牌化和定制化营销材料的选项？

HeyGen为用户提供强大的品牌控制，允许您将“品牌工具包”元素如标志和颜色应用到您的视频和营销资产中。这确保了在所有完全可定制的活动材料中，从“广告文案”到视频内容，保持一致的“品牌声音定制”。

HeyGen如何支持生成多平台营销的多样化内容类型？

HeyGen作为营销专业人士的无价“AI营销助手”，提供文本到视频和“标题生成器”等功能，以创建多样化的“广告文案”和视频内容。这种灵活性支持“多平台广告创作”，从引人入胜的“社交媒体平台”帖子到引人注目的“电子邮件营销”序列。