利用AI制造业培训视频生成器提升培训效果

通过逼真的AI化身提供有影响力的员工入职培训并扩大学习规模。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为学习与发展团队精心制作一个45秒的动态视频，展示从脚本到视频的高效转化过程，将复杂的文档变为易于理解的内容。视觉风格应现代而流畅，利用丰富的媒体库/素材支持来阐释概念，配以信息丰富且充满热情的音频风格，创造出真正引人入胜的视频。
示例提示词2
开发一个针对工厂车间主管和操作员的30秒简明教学视频，演示一台新机器。视频应采用清晰的分步骤视觉风格，并配有显著的字幕/说明文字，以确保清晰度，利用预设计的模板和场景快速制作，成为有效的培训视频。
示例提示词3
制作一个吸引眼球的15秒社交媒体视频，面向全球制造业的营销团队，突出产品创新。视觉和音频风格应充满活力且节奏快速，优化为适合各种平台的比例调整和导出，展示AI视频生成器如何快速创建高影响力内容，实现广泛传播。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI制造业培训视频生成器的工作原理

利用AI转变您的制造业培训。快速高效地创建专业、引人入胜的视频，以提升团队技能。

1
Step 1
创建您的脚本
首先起草或粘贴您的培训脚本，利用HeyGen强大的AI功能将文本转化为视频。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择一位作为您的主持人，使您的内容在员工入职培训中更具吸引力和亲和力。
3
Step 3
添加语音和品牌
整合高质量的语音解说，支持超过140种语言，清晰地讲述您的制造业培训内容。
4
Step 4
导出您的培训视频
完成您的视频，调整尺寸以适应任何平台，并无缝导出您的专业、引人入胜的培训内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的制造流程

将复杂的机械操作或安全协议分解为清晰简明的AI生成视频，增强所有员工的理解。

常见问题

HeyGen如何帮助我使用AI创建引人入胜的视频？

HeyGen通过利用AI化身和强大的文本转视频AI引擎，使用户能够轻松制作引人入胜的视频。您可以在几分钟内将脚本转化为动态视频，并配以高质量的语音解说。

我可以用HeyGen制作哪种类型的培训视频？

HeyGen非常适合生成多样化的培训视频，包括员工入职培训和教学内容。利用预设计的模板和AI化身来简化您的制作过程。

HeyGen是否支持多语言视频制作？

是的，HeyGen支持超过140种语言的视频制作，确保您的内容能够覆盖全球受众。我们的AI语音生成器为多种语言需求提供高质量的语音解说。

使用HeyGen，我可以多快将脚本转化为视频？

借助HeyGen高效的文本转视频AI，您可以快速将脚本转化为专业视频。只需输入文本并从各种AI化身中选择，即可在几分钟内制作出最终内容。