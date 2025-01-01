使用AI本地企业宣传视频制作器创建惊艳广告

使用HeyGen的专业设计模板快速为您的小型企业生成专业的社交媒体视频广告。

82/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为电商品牌开发一个动态的15秒社交媒体视频广告，通过快速剪辑和大胆的图形来吸引注意力。目标是那些需要快速创建引人入胜内容的忙碌电商营销人员，利用HeyGen的文本转视频功能轻松生成内容，并添加字幕以便静音观看。
示例提示词2
为本地服务企业设计一个信息丰富的45秒解释视频，专注于品牌定制以引起社区共鸣。视觉风格应亲切且清晰，可能会使用AI虚拟形象引导观众了解服务的优势，利用HeyGen的AI虚拟形象功能。
示例提示词3
制作一个感人的60秒客户见证视频，展示积极的客户体验，适合希望建立信任和信誉的企业。视觉基调应温暖且真诚，结合媒体库/库存支持中的相关素材以增强叙述，为有影响力的营销提供经济高效的解决方案。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI本地企业宣传视频制作器的工作原理

快速为您的本地企业创建引人注目的宣传视频，轻松提升您的在线存在并吸引新客户。

1
Step 1
创建您的视频
从我们的AI宣传视频制作器开始，立即将您的文本创意转化为动态视频内容。使用文本转视频功能轻松生成初始场景。
2
Step 2
自定义您的内容
使用直观的拖放编辑器个性化您的视频。通过品牌控制（标志、颜色）整合您品牌的独特风格，确保您的视频真正代表您的企业。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过专业旁白提升您的信息。我们的旁白生成功能允许您添加动态解说，吸引观众的注意力。
4
Step 4
导出您的创作
完成您的引人注目的宣传视频。轻松以多种格式导出，利用纵横比调整和导出功能，实现跨平台的无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发真实的客户见证

.

将客户反馈转化为强大且引人入胜的见证视频，为您的本地品牌建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI宣传视频的制作？

HeyGen是一款直观的AI宣传视频制作器，简化了高质量AI生成视频的制作过程。我们的平台提供从脚本到视频的无缝体验，让用户轻松制作专业的宣传内容。

我可以轻松使用HeyGen创建社交媒体视频广告吗？

当然可以。HeyGen提供用户友好的拖放编辑器和专业设计的模板库，使小型企业能够快速高效地制作有影响力的社交媒体视频广告。

HeyGen为我的视频提供哪些品牌定制选项？

HeyGen支持全面的品牌定制，允许您将标志、品牌颜色和其他元素整合到您的解释视频、产品发布或电商推广中。这确保了您的AI生成视频始终反映您的品牌形象。

HeyGen如何帮助我为视频创建旁白和字幕？

HeyGen包括从文本到视频提示的高级旁白生成功能，以及自动字幕创建。这一功能为您的AI本地企业宣传视频制作项目提供了添加专业音频和可访问性的经济高效解决方案。