想象一个30秒的轻快视频，目标是小企业主和电商企业家。视觉风格应明亮现代，展示各种令人惊叹的生活方式图像，轻松创建，并配有友好清晰的旁白。该视频将展示HeyGen的“从脚本到视频”功能和多样化的“模板和场景”如何让用户无需昂贵的拍摄就能为社交媒体活动生成高质量的产品照片，从而节省时间。

生成视频