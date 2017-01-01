AI生活方式宣传生成器：创造惊艳视觉效果
使用AI即时生成符合品牌风格的生活方式宣传，利用先进的品牌控制保持您独特的美学风格。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的精致专业视频，面向产品营销人员和创意机构。视觉风格应简洁，专注于AI产品摄影的真实细节，配以高雅的背景音乐和令人安心的旁白。强调HeyGen的“AI化身”如何无缝集成到生成的生活方式镜头中，提升营销材料和品牌形象，确保高质量的产品图像始终触手可及。
为营销团队和内容创作者，特别是时尚品牌，开发一个60秒的引人入胜的视频。视觉风格应充满活力和启发性，快速切换不同的生活方式场景，配以充满活力的配乐。此提示强调HeyGen广泛的“媒体库/素材支持”和灵活的“纵横比调整和导出”如何帮助用户定制生活方式设置，以创建引人注目的视觉效果，从而在各个平台上提高转化率。
为忙碌的在线卖家和创意专业人士制作一个快节奏的30秒介绍视频，寻求快速的视觉内容。美学应充满活力和动感，展示快速生成过程，配以有冲击力的屏幕文字和高能量的音乐曲目。视频将强调HeyGen的“字幕/标题”功能如何快速传达AI驱动的视觉创作的力量，展示高效的视频生成以满足他们的所有宣传需求。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化营销视频的制作？
HeyGen利用AI将脚本转化为专业的营销视频，包含AI化身和自然的旁白。这种AI驱动的视觉创作简化了视频制作，帮助用户节省时间，并通过多样化的模板和场景快速生成引人注目的内容用于营销活动。
HeyGen能否制作引人注目的产品生活方式视频？
是的，HeyGen作为AI生活方式宣传生成器，帮助企业创建动态的产品视频，在令人惊叹的生活方式场景中展示产品。这些AI驱动的视觉创作提供高质量的营销材料，旨在提高参与度和增加转化率。
HeyGen在AI广告生成中扮演什么角色？
HeyGen通过允许用户创建高质量、符合品牌风格的广告视频，简化了AI广告生成。其先进的功能确保广告活动在视觉上引人入胜，并与您的品牌美学保持一致。
我对AI生成的视频有多少创意控制权？
HeyGen提供广泛的创意控制，允许您自定义生活方式设置，使用多样化的模板和场景，并应用品牌控制如标志和颜色。您还可以生成多个场景变体，具有高质量的输出分辨率，以完美匹配您的愿景。