AI学习生成器：快速创建引人入胜的课程
设计互动在线课程，并通过AI驱动的内容和动态AI视频生成器集成提升参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于希望现代化课程的企业培训师和教育工作者，这段60秒的视频需要专业且流畅的视觉美感，配以信息丰富、自信的旁白。展示AI学习生成器如何将枯燥的材料转化为互动课程，突出平台创造引人入胜的学习体验的能力。视频应展示HeyGen的AI虚拟形象赋予教育内容生命，确保个性化的触感。
这段30秒的视频旨在与主题专家和小企业主产生共鸣，强调如何将复杂概念简化为易于理解的微学习模块。采用简洁、极简的视觉风格，配以清晰的信息图表和友好、鼓励的旁白，解释AI学习生成器在简化教育内容创作中的高效性。展示通过HeyGen的旁白生成功能轻松制作高质量音频解说的过程。
激励在线课程创作者和营销团队，制作一段50秒的视频，揭示AI学习生成器在开发引人入胜的教育内容方面的创造潜力。采用电影般的理想视觉风格，展示多样化的学习环境，配以振奋人心的旁白和伴奏音乐。突出平台在制作互动测验和评估方面的帮助，完美结合HeyGen的字幕/说明文字，提升可访问性和更广泛观众的参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何提升教育内容？
HeyGen让您轻松创建引人入胜的视频内容，轻松转化您的学习材料和在线课程。利用我们的AI虚拟形象和专业模板生成动态视觉效果，使您的教育体验对学生或员工更具吸引力和效果。
HeyGen为视频创作提供了哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您自定义AI虚拟形象、背景，并整合您自己的标志和颜色。这确保了所有视频内容完美契合您的品牌形象或课程美学，提供独特且专业的视觉效果。
使用HeyGen制作专业视频用于课程创作是否容易？
当然，HeyGen通过其直观的从脚本到视频功能和AI驱动的旁白生成简化了视频制作。您可以快速生成专业视频，自动添加字幕/说明文字，是创建引人入胜课程的理想课程创作工具，无需事先的视频编辑经验。
HeyGen能否整合现有媒体并用于各种学习平台？
是的，HeyGen允许您无缝整合其丰富的媒体库或您自己的素材到视频中。通过灵活的纵横比调整和多种导出选项，您的视频内容可以轻松适应多个学习平台，包括与LMS的集成或用于客户教育。