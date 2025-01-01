AI职位发布视频制作工具：革新您的招聘
通过自动化招聘视频吸引顶尖人才并提升您的雇主品牌，特色逼真的AI虚拟形象。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个针对招聘人员和市场团队的45秒活力视频，专注于通过社交媒体招聘提升雇主品牌。视觉和音频风格应现代且充满活力，展示来自媒体库/库存支持的多样化公司文化视觉效果，并配以欢快的背景音乐。叙述应突出AI招聘视频创作者如何吸引顶尖人才，强调HeyGen的模板和场景在品牌定制方面的多样性。
开发一个针对忙碌的人力资源团队和招聘经理的60秒引人入胜的解释视频，说明自动化创建“生活中的一天”视频的效率。视觉美学应温暖真实，结合真实世界的镜头与专业图形，并由友好的AI声音引导观众。该视频将展示HeyGen的AI虚拟形象和配音生成如何简化流程，使招聘更具吸引力。
为中小型企业和人力资源通才制作一个简洁的30秒视频，展示如何轻松将简单的职位描述转变为引人入胜的招聘视频。视觉风格应清晰明了，使用动画文字覆盖和动态场景过渡来强调关键优势，并配以专业音频。视频将清晰展示HeyGen的从脚本到视频功能如何使任何人成为AI职位发布视频制作人，具备可定制的品牌。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的招聘视频内容？
HeyGen的AI招聘视频创作者使人力资源专业人士能够使用逼真的AI虚拟形象和可定制的品牌制作引人入胜的视频职位描述。这有助于吸引申请者并在社交媒体招聘平台上加强您的雇主品牌。
是什么让HeyGen成为高效的AI职位发布视频制作工具？
HeyGen通过允许您从脚本自动创建视频职位描述来简化创建过程。我们强大的AI视频制作工具将文本转换为专业视频，配有AI配音和智能脚本写作辅助，为招聘人员节省宝贵时间。
我可以使用HeyGen的AI视频制作工具自定义我的视频职位描述吗？
当然可以。HeyGen为您的视频职位描述提供广泛的自定义选项，包括使用您的标志和颜色进行品牌定制。您可以从各种模板和场景中进行选择，结合多样化的AI虚拟形象，并添加字幕以提高可访问性。
HeyGen如何支持社交媒体招聘工作？
HeyGen的招聘视频AI非常适合社交媒体招聘，使人力资源专业人士能够创建动态内容，如“生活中的一天”视频和解释视频。这些引人入胜的视频有效吸引申请者并展示您的公司文化。